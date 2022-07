Norton 360 – uma das mais completas soluções de proteção e privacidade online

Hoje estamos ligados à Internet no PC, no smartphone ou no tablet, para trabalhar, para falar com a família, para estudar, jogar, ver filmes, fazer compras... e tantas mais ações. As questões de privacidade estão constantemente a ser colocadas em causa, bem como a segurança online e, daí, ser tão importante ser-se cauteloso e ter ferramentas robustas que ajudam qualquer pessoa a ficar segura online, como o Norton 360.

Se realmente procura uma solução robusta para toda a família e para todos os dispositivos, saiba que pode testar de forma totalmente gratuita durante 2 meses.

Atualmente, para uma pessoa estar protegida na web existem várias camadas de proteção que estão implícitas. Ou se arrisca na sorte e se tem um comportamento o mais ponderado possível quando se utiliza um computador ou um smartphone ligados à internet, ou então a solução mais viável é mesmo ter uma proteção mais poderosa e que faça o trabalho de estar atento às ameaças por nós.

A opção que apresentamos é ideal para qualquer utilizador doméstico. Falamos da solução Norton 360 que oferece as várias camadas de proteção robustas para vários dispositivos e ainda garante a sua privacidade online. O Norton 360 pode ser uma das melhores soluções para si e pode testar de forma completa durante 2 meses.

Norton 360 - Quais as vantagens?

As ameaças e desafios de quem navega na Internet atualmente necessitam de algo mais além que um simples "antivírus". É por isso que o Norton 360, além dessa camada de proteção, ainda oferece mais aos seus utilizadores, garantindo, portanto, maior segurança.

Quando falamos então em proteção estamos a falar nas ameaças "em tempo real". Ou seja, o Norton 360 Standard oferece aos dispositivos proteção contra ameaças online existentes e emergentes. Além disso, ajuda a proteger as suas informações privadas e financeiras quando navega online.

A solução de segurança tem por base a inteligência artificial e a aprendizagem automática, havendo uma constante monitorização das ameaças online em todo o mundo para ajudar a proteger os dispositivos contra vírus, malware, spyware e ransomware.

Há ainda a destacar a Smart Firewall for PC ou Firewall for Mac. Neste caso, a Norton Smart Firewall monitoriza o tráfego de rede enviado e recebido no seu computador quando está ligado à Internet, ajudando, portanto, a bloquear tráfego suspeito. Deste modo, ajuda a proteger os seus dados e ficheiros pessoais contra ataques maliciosos e olhares intrometidos.

Secure VPN

Além da questão da proteção descrita, há ainda a forma como navegamos na internet. Já por diversas vezes falámos a importância de ter uma VPN e este serviço 360 da Norton oferece uma opção robusta.

VPN significa “virtual private network” ou “rede privada virtual”, ou seja, é uma rede privada assente na rede pública da internet, com tráfego encriptado e total proteção da sua identidade online. Com uma VPN, é possível, por exemplo, aceder a aplicações, sites e plataformas de entretenimento com segurança, virtualmente a partir de qualquer lugar do mundo.

Além disso, hoje que trabalhamos a partir de casa, torna-se essencial esconder a localização, não só para nossa segurança, como para segurança da informação da nossa empresa. Mas isto é válido também para quem, simplesmente quer minimizar a sua informação disponível online.

Mas há mais sobre o Norton 360...

O Norton 360 Standard oferece ainda um gestor de palavras-passe que permite gerar, guardar e gerir as suas palavras-passe, informações de cartões de crédito e outras credenciais online – de forma fácil e mais segura.

Para backup de ficheiros e documentos importantes ainda pode contar com 10 GB na cloud. É mais uma medida de prevenção contra a perda de dados causada por falhas da unidade de disco rígido, roubo de dispositivos e até mesmo ransomware.

Preço e disponibilidade

Poderá testar o serviço Norton 360 Deluxe ou Norton 360 for Gamers por um período gratuito de dois meses, através desta ligação. Para avançar com o teste gratuito terá que introduzir os dados do cartão de crédito, mas nenhum valor será cobrado nos dois meses. Depois desse período de avaliação, terá acesso a um preço exclusivo para o plano de um ano.

Norton 360