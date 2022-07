Xbox revela novidades quentes como o Verão

A Xbox revelou recentemente um conjunto de novidades muito bem-vindas, em particular neste período de férias grandes.

Novidades essas que englobam Forza Horizon 5 ou o Discord, entre outras. Venham ver...

Com o calor do verão a apertar e as férias aí (ou a aproximarem-se) nada melhor que boas noticias gaming e é isso mesmo que vos temos vindo a trazer aqui no Pplware nos últimos dias.

Desta feita, foi a Xbox a revelar algumas boas novas a caminho (ou que já se encontram entre nós).

Hot Wheels e Forza Horizon 5

Uma das novidades agora reveladas pela Xbox, com particular importância para os possuidores do fantástico Forza Horizon 5 é a de que, Hot Wheels já chegou ao jogo da Playground Games.

Assim sendo, foi no decorrer desta semana que o DLC Forza Horizon 5: Hot Wheels chegou e já se encontra disponível na Xbox Series X|S, Xbox One, PC com Windows 10/11, Steam e Cloud Gaming (Beta).

Para os mais indecisos que ainda não tenham este fantástico jogo de aventuras e ação sobre 4 rodas, talvez esta seja a gota de água que os faça comprar o jogo.

Trata-se da primeira grande expansão de Forza Horizon 5 e inclui muitas novidades com a marca Hot Wheels, tais como o Hot Wheels Park, um mapa totalmente novo que conta com 212 km de pistas Hot Wheels extremamente velozes, que desafiam a gravidade, para além de uma grande quantidade de novos carros e features.

Esta expansão apresenta ainda ambientes novos onde os jogadores poderão acelerar e evoluir com os seus bólides, desde o agreste Giant’s Canyon, passando por uma tundra gelada que mergulha na lava derretida do Caldeirão de Gelo ou pelas copas das árvores que se elevam sobre as cascatas épicas em Forest Falls.

Eis algumas das novidades que chegam agora a Forza Horizon 5:

Criação da Lenda: em Hot Wheels teremos de saber usar todas as nossas habilidades para obtermos o domínio completo das velocidades extremas que os carros atingem em Hot Wheels Park. À medida que progredimos, vamos obter carros mais rápidos e de classe maior. A Academia Hot Wheels introduz um novo sistema de progressão, que se divide em cinco níveis com recompensas, eventos e missões em cada um deles.

Uma nova história em Forza Horizon 5: a expansão Hot Wheels traz consigo uma história de velocidade, que conta com cinco capítulos e que nos leva a uma viagem pela história de Hot Wheels, contada com recurso a diversas acrobacias e desafios.

Competição com amigos e comunidade: pela primeira vez nesta franquia, os jogadores poderão reunir-se com os seus amigos e jogar toda a expansão do início ao fim, em modo cooperativo, incluindo a introdução da Expedição Hot Wheels.

EventLab de Hot Wheels: o kit de criação de Hot Wheels conta com mais de 80 peças de pistas e acrobacias, que se podem encaixar num instante. E não é só isto, os projetos criados no mapa do jogo base no México que utilizem acessórios do Hot Wheels também poderão ser jogados por aqueles que não tenham a expansão.

Novas opções de acessibilidade: exclusivas para quando se joga no Hot Wheels Park, as novas opções de FOV da câmara, chegam à consola pela primeira vez, e incluem FOV da câmara de perseguição e da câmara da perseguição distante.

O chat de voz de Discord chega às consolas Xbox

Outra revelação da Xbox refere-se ao Discord e à possibilidade de nos conectarmos com os amigos e comunidades via Xbox. Tudo isto com a chegada do chat de voz do Discord à Xbox Series X|S e Xbox One.

Já disponível, o chat do Discor permite falar com qualquer pessoa no Discord, através dos canais de voz ou chamadas de grupo, diretamente da consola, o que facilitará a conexão com amigos, através do telemóvel, Xbox e PC. A atualização começará agora mesmo a todos os utilizadores do programa Xbox Insider e rapidamente estará disponível a todos.

Com esta nova atualização também será possível desfrutar de uma experiência de áudio otimizada, graças à incorporação de uma função muito pedida: Discord Voice, que permite falar enquanto se joga na consola. À medida que se joga, também será possível ver quem está em chamada e a falar, para além de se poder ajustar o som e alternar entre o chat do jogo na Xbox e o Discord Voice.

Para ligar a conta Discord à Xbox, é tem de se abrir o guia premindo o botão Xbox, depois ir a grupos e chats e clicar em "Experimentar Discord Voice na Xbox".

Haverá uma opção para digitalizar um código QR, que direcionará para as apps Discord e Xbox, onde se poderá estabelecer uma ligação bidirecional entre a conta Discord e a Xbox. Se já estiver previamente ligado a conta Discord à tua Xbox, terá de ser feito novamente.

Assim que a conta Discord estiver ligada à Xbox, será possível aceder ao canal pretendido, utilizando o Discord, como já se faz normalmente. Na app móvel Discord, haverá ainda uma nova opção de adesão à Xbox. Nesse momento, será necessária a app Xbox para transferir o chat de voz da conta Discord para a Xbox. Se já estiver instalada, a app Xbox irá iniciar e permitirá ligar o chat de voz Discord à consola Xbox Series X|S ou Xbox One.

A atualização estará disponível apenas para alguns Xbox Insiders para já, estendendo-se para outros Insiders nas próximas semanas.

Para se ter acesso a estas novas funções, é necessário descarregas o Xbox Insider Hub na Xbox Series X|S, Xbox One, ou Windows PC hoje mesmo.

Para esclarecer qualquer dúvida, será possível consultar as FAQ acerca do Programa Xbox Insider aqui.

Power Her Dreams

A Xbox celebra a próxima Geração de Mulheres no desporto, nos videojogos e muito mais.

A Xbox anunciou que a sua campanha Power Your Dreams extende-se agora ao mundo do desporto feminino com Power Her Dreams, o título da nova peça audiovisual narrada por Vanessa Bryant, onde, entre outras, aparecem grandes jogadoras da WNBA como Sabrina Ionescu (primeira jogadora da história da NCAA a bater importantes records), Rhyne Howard (a jogadora mais condecorada da historia do basket feminino de Kentucky) e Zaila Avant-Garde (a primeira afroamericana a ganhar o Scripps National Spelling Bee). Este vídeo dá vida à determinação, ética de trabalho e esforço nos bastidores destas mulheres, enquanto perseguem e realizam os seus sonhos.

Para levar a cabo o Power Her Dreams, a Xbox convida todos os fãs da marca a compartilhar os seus sonhos através de um site dedicado ao Power Her Dreams e a escolher uma das duas instituições disponíveis, para a qual a Xbox fará uma doação, por cada sonho partilhado pelos fãs:

· Mamba & Mambacita Foundation: uma ONG dedicada ao impacto positivo em atletas carenciados, rapazes e raparigas, no desporto. Fundada através da visão e em memória a Kobe e Gianna "Gigi" Bryant.

· Girls Who Code: uma ONG cujo objetivo é apoiar é o de aumentar o número de mulheres na área informática, equipando estas jovens mulheres com as competências informáticas necessárias para alcançar oportunidades no século XXI.

Por cada sonho partilhado na página dedicada a Power Her Dreams, até ao próximo dia 30 de setembro, a Microsoft doará 10 dólares a estas ONG’s mencionadas; estas instituições de caridade contarão ainda com um montante garantido em dólares.

Para cumprir a promessa de potenciar os sonhos no desporto feminino, a Xbox associar-se-á à Atlanta Dream da WNBA para destacar alguns dos sonhos partilhados, expondo-os na Gateway Center Arena durante um período de tempo limitado, a partir de 12 de agosto, quando enfrentarem a NY Liberty.

A Xbox também estará presente com um campo de basketball único e muito especial em três jogos em casa da NY Liberty. O campo será instalado no Barclays Center e será uma experiência verdadeiramente única. Além disso, a Xbox é a Parceira Oficial da seleção feminina de Inglaterra, também em parceria com a UEFA WOMEN'S EURO 2022.