No futuro, a Internet não poderá ser hackeada devido à tecnologia quântica

Cada vez mais se fala na tecnologia e computação quântica, mas muitas pessoas ainda não estão totalmente familiarizadas com o conceito. No entanto esta tecnologia vai trazer várias mudanças ao mundo de hardware e software.

De acordo com as informações, no futuro a Internet deixará de poder ser hackeada devido ao emparelhamento com a tecnologia quântica. Portanto, para além de um maior poder às máquinas, este novo conceito vai também trazer mais segurança aos sistemas e plataformas online.

No que respeita à tecnologia quântica, a Intel tem sido um dos nomes mais associados à mesma, uma vez que se estima que a marca já possa estar a produzir e vender chips quânticos para PCs e servidores daqui a 10 anos. Mas cada vez mais este é um conceito abordado pelos canais de tecnologia, sendo reveladas gradualmente novidades sobre o mesmo.

Quântica: Internet não será 'hackeável' no futuro

O mundo como o conhecemos hoje será certamente muito diferente daqui a alguns anos. E a integração da computação quântica nesse mesmo mundo trará muitas vantagens. Por exemplo, os últimos detalhes revelados indicam que, no futuro, a Internet não poderá ser hackeada devido ao emparelhamento com a tecnologia quântica.

Assim, possivelmente daqui a alguns anos deixaremos de ter notícias sobre o roubo de dados, problemas de segurança, resgates para a não divulgação de informações pessoais, contas violadas, exposição de dados, entre outros. Portanto, a tecnologia quântica aplicada à Internet poderá assim contribuir fortemente para a segurança online, não permitindo assim que os ataques de hackers aconteçam nas plataformas, evitando também a perda de dados e informações sensíveis.

O professor Mehul Malik, que estuda tecnologias quânticas há 15 anos, e a sua equipa do Instituto Heriot-Watt de Ciências Fotónicas e Quânticas pretendem aplicar esta tecnologia à Internet e criar aquela que será a Internet Quântica. Para tal, os investigadores criaram uma nova forma de se enviar informação quântica através de fibra ótica e concluiram que é possível combinar a tecnologia quântica com as atuais redes da Internet. Então será aroveitado o fenómeno de emparelhamento quântico, o qual se traduz no facto de duas partículas (fotões) se manterem ligadas independentemente da distância a que se encontram, do estado e da velocidade.

Com esta teoria, a computação quântica contribuirá para o desenvolvimento de computadores mais poderosos, mas também vão poder melhorar a segurança da rede e das plataformas online. No entanto, esta é uma tecnologia que está a dar os primeiros passos e, portanto, ainda muito haverá para aprimorar e desenvolver.