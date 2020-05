Netflix vai começar a cancelar contas de clientes inativos

Se criou conta na Netflix há já algum tempo e nunca mais acedeu ao serviço, então a sua assinatura poderá vir a ser cancelada em breve.

A plataforma de streaming acaba de anunciar que vai começar a notificar os utilizadores com contas inativas há vários meses de que estas podem ser canceladas por não serem usadas.

Não usa a Netflix? Então a sua conta pode vir a ser cancelada

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, dia 21, que vai começar a cancelar as assinaturas de contas que já estão sem atividade há bastantes meses.

Os clientes que não acedam ao serviço de streaming de filmes e séries há pelo menos 12 meses vão ser notificados e podem mesmo vir a ter as contas suspensas e canceladas.

Ao receber a notificação, o utilizador terá a oportunidade de manter a conta ativa. Mas caso a Netflix não obtenha qualquer resposta do cliente, a conta será cancelada.

Segundo explica a plataforma de vídeo:

Conhece a sensação de quando percebe que se inscreveu em algo, mas não usa há anos? Na Netflix, a última coisa que queremos é que as pessoas paguem por algo que não estão a usar.

De acordo com a Netflix, as contas inativas na plataforma, conhecidas como contas zombie, não chegam sequer a ser 1% do total de clientes. Relembramos que, segundo os últimos dados da empresa, a plataforma conta já com 182,9 milhões de assinantes.

Mas se por acaso a sua conta for cancelada e quiser voltar a aceder à Netflix, tem cerca de 10 meses para mudar essa decisão. Caso reative a conta, tudo estará na mesma, como o perfil, a sua lista, preferências e detalhes da conta.

Fique atento à sua conta e caso não lhe esteja a dar uso, sobretudo se paga mensalidade, então é hora de ver alguns conteúdos ou cancelar a sua subscrição do serviço.

Leia também: