Mozilla volta a alargar o suporte do Firefox no Windows 7

O fim do Windows 7 nunca foi bem resolvido para muitos utilizadores. Optaram simplesmente por ficar nesta versão do sistema da Microsoft e arriscar os problemas de segurança. Ainda que muitos browsers tenham já desistido, a Mozilla tem insistido no Windows 7. Isso volta a acontecer com o alargar do suporte para esta versão.

Todos os browsers tradicionais abandonaram o suporte para o Windows 7, 8 e 8.1 há muito tempo, mas há um browser que se recusa a abandonar estas versões sem suporte. A Mozilla ainda emite atualizações de segurança para o Firefox 115 ESR em versões do Windows que já não existem, e não planeia deixar de o fazer tão cedo.

No início de 2023, a Mozilla anunciou planos para terminar as atualizações do Firefox no Windows 7 em setembro de 2024. Quando setembro de 2024 chegou, a Mozilla decidiu continuar a atualizar o Firefox 115 ESR durante mais seis meses. Alegaram haver utilizadores suficientes do Firefox no Windows 7 para justificar o suporte alargado. Agora, o Firefox recebe mais seis meses de atualizações de segurança.

Segundo o calendário oficial de lançamentos, o Firefox 115 ESR continuará a receber atualizações até setembro de 2025. Além disso, as atualizações podem continuar também após essa data, uma vez que a Mozilla afirma que irá reavaliar a sua decisão em agosto.

Decidimos alargar o suporte ao ESR 115 apenas no Windows 7-8.1 e no macOS 10.12-10.14 até setembro de 2025. Reavaliaremos esta decisão em agosto de 2025 e anunciaremos quaisquer atualizações sobre o fim da vida útil do ESR 115.

Importa lembrar que estas alterações se aplicam apenas ao Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e macOS 10.12, 10.13 e 10.14. Os utilizadores do Firefox com sistemas operativos mais recentes e ainda suportados podem migrar para versões mais atuais. A Mozilla oferece a versão 135 no canal de lançamento e a versão 128 no Canal de Lançamento de Suporte Alargado. O Firefox ESR pode ser obtido do site oficial.

Recentemente, a Mozilla lançou o Firefox 135 com uma lista grande de alterações. Pouco tempo depois, foi lançada uma versão de correção de bugs, a 135.0.1, para resolver vários problemas com os menus suspensos, problemas de histórico, bugs com a pesquisa e muito mais.