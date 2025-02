Renault oferece gratuitamente a patente do sistema para apagar fogos em carros elétricos

O Fireman Access, da Renault, consiste num ponto específico no carro onde os bombeiros podem rapidamente aceder à bateria de alta tensão e cortá-la, reduzindo o risco de explosões ou choques elétricos. Agora esta patente está disponível gratuitamente à indústria automóvel mundial.

Fireman Acess: tecnologia Renault aberta ao mundo

O Grupo Renault coloca o Fireman Acess à disposição da indústria automóvel mundial, no âmbito de uma política de licenciamento gratuito.

Um sistema de segurança exclusivo para automóveis elétricos, o Fireman Access foi desenvolvido no âmbito de uma parceria única com os bombeiros.

Esta inovação patenteada permite que os serviços de bombeiros e de salvamento apaguem um incêndio na bateria de um automóvel elétrico em apenas alguns minutos, em comparação com as várias horas que pode demorar sem este equipamento.

Desta forma, o Grupo Renault demonstra o seu empenho em melhorar a segurança rodoviária dos cidadãos de todo o mundo, enquanto parceiro do Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Segurança Rodoviária.

Inovar para melhorar a segurança rodoviária faz parte do que somos na Renault. Estamos particularmente orgulhosos da parceria desenvolvida com os bombeiros nos últimos anos. O Fireman Acess é uma demonstração prática do que se pode conseguir, combinando a nossa experiência como fabricante, com as competências dos homens e mulheres que nos mantêm seguros todos os dias. Hoje, tenho o prazer de disponibilizar gratuitamente esta inovação, porque quando se trata de um assunto como a segurança, precisamos de quebrar todas as barreiras. Esta iniciativa enquadra-se, igualmente, no compromisso assumido com as Nações Unidas, de tornar a mobilidade mais segura em todo o mundo.

Declarou Luca de Meo, CEO do Grupo Renault.

Equiparar elétricos aos térmicos

Fruto de uma estreita colaboração entre o Grupo Renault e os bombeiros, o Fireman Acess é uma inovação exclusiva que permite aos serviços de socorro apagar um incêndio num automóvel elétrico praticamente no mesmo tempo que num automóvel de combustão.

Do ponto de vista técnico, um disco adesivo é colocado sobre uma abertura no invólucro da bateria de tração do veículo, selando-a para uma utilização normal.

Se o veículo se incendiar e as chamas se propagarem à bateria, o jato potente da mangueira de incêndio desloca o disco e encharca as células com água - a única forma rápida e eficaz de parar a reação térmica.

Desta forma, um incêndio numa bateria pode ser extinto em apenas alguns minutos, em comparação com as várias horas e dez vezes mais água sem esta caraterística.

O Fireman Acess permite assim que os bombeiros regressem mais rapidamente à prontidão operacional.

Foram registadas sete patentes para este sistema, que está agora instalado em todos os automóveis elétricos e híbridos plug-in vendidos pela Renault, Dacia, Alpine e Mobilize, em todo o mundo.