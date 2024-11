Microsoft Teams, Outlook e Exchange com problemas reportados em todo o mundo

O Microsoft Exchange e o Teams Calendar estão, atualmente, em baixo em todo o mundo, com o Outlook indisponível, de acordo com utilizadores que não conseguem ver ou enviar e-mails.

O site Mailmeteor, citado pela Euronews, informa que os serviços foram afetados em todo o mundo: "uma falha de serviço está atualmente a afetar o Microsoft Outlook; mais de 423 relatórios foram feitos hoje".

Também as queixas no Downdetector, um site que acompanha as interrupções de serviços, começaram pouco antes das 7h40: mais de 800 relatórios de utilizadores referiram que os serviços não estavam a funcionar.

Utilizadores dos Países Baixos, Polónia, França e Suécia escreveram no X que estavam a ter problemas com o Outlook da Microsoft.

Sem apontar qualquer razão para o mau funcionamento, numa publicação no X, esta manhã, a empresa tecnológica afirmou que está a "a investigar um problema que afeta os utilizadores que tentam aceder ao Exchange Online ou à funcionalidade do calendário do Microsoft Teams".