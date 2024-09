MEO tem a melhor rede móvel de Portugal

O MEO reafirma a sua liderança no setor das comunicações eletrónicas ao ser distinguido com a “Melhor Cobertura Móvel” em Portugal pela Ookla®, líder mundial em inteligência de rede.

Após ser eleito pela DECO PROteste como o operador com a internet móvel mais rápida, o MEO consolida a sua liderança tecnológica e o seu compromisso com os portugueses enquanto operador com a melhor rede móvel a nível nacional.

Ookla® reconhece MEO com a “Melhor Cobertura Móvel” em Portugal

Segundo os dados do Speedtest Intelligence®, referente ao primeiro e segundo trimestre de 2024, o MEO é o operador nacional com a melhor cobertura de rede móvel em Portugal.

O MEO obteve o prémio de Melhor Cobertura Móvel com uma pontuação de 77,19%, segundo o Coverage Scoreš - métricas de cobertura que descrevem a experiência real de utilização desta rede e a extensão espacial da cobertura verificada. O estudo, que comparou a performance dos três principais operadores nacionais, compreendeu mais de 280 mil dispositivos analisados.

Sempre no topo da Net Móvel

Este novo reconhecimento surge após a distinção atribuída pela DECO PROteste como a Melhor Internet Móvel. Esta distinção resulta da média dos resultados (velocidade de download e upload, teste de navegação na web e streaming) medidos por 46 mil utilizadores dos diversos operadores, suportados nas diversas gerações de tecnologia de rede móvel, incluindo, pela primeira vez, a tecnologia 5G.

Este selo de garantia de qualidade e de segurança, respeita a um dos fatores mais apreciados pelos consumidores, a velocidade da internet móvel, o que atribui um relevo especial a esta distinção.

Ambas as distinções, atribuídas por entidades de renome, assentam no investimento contínuo na expansão da capacidade e cobertura da Rede Móvel, que já atinge uma cobertura de 95,8% da população em 5G e 99,96% em 4G.

A par disso, o forte investimento na ampliação e modernização da Rede de Fibra Ótica, que já conta com 6,4 milhões de casas passadas, e que faz do MEO o operador com a maior e tecnologicamente mais avançada rede de fibra ótica a nível nacional.