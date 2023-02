MEO lidera no nº de subscritores de serviços em pacote

No final de 2022, o número de subscritores de pacotes de serviços foi de 4,6 milhões (+158 mil ou +3,6% do que no ano anterior). O crescimento verificado foi superior ao registado em 2021 (+3,4%) e está exclusivamente associado às ofertas 4/5P (+178 mil ou +7,9%).

MEO tem uma quota de subscritores de serviços em pacote de 41,1%

Segundo revela a ANACOM, as ofertas 4/5P foram as mais utilizadas, contando com 2,4 milhões de subscritores (53,6% do total de subscritores de ofertas em pacote), seguindo-se as ofertas 3P, com 1,7 milhões de subscritores (37,3%). O crescimento percentual das ofertas 4/5P (+7,9%) foi o mais elevado desde o final de 2019, enquanto as ofertas 3P registaram um decréscimo (-0,8%), contrariando o crescimento registado em 2020 e 2021.

No final de 2022, a MEO foi o prestador com maior quota de subscritores de serviços em pacote (41,1%), seguindo-se o Grupo NOS (35,5%), a Vodafone (20,3%) e a NOWO (2,9%). Face ao ano anterior, a Vodafone e a MEO aumentaram a sua quota de subscritores (+0,4 p.p. e +0,3 p.p., respetivamente), enquanto as quotas do Grupo NOS (-0,4 p.p.) e da NOWO (-0,3 p.p.) diminuíram. Em termos líquidos, a NOWO foi o único dos prestadores referidos a diminuir o número de subscritores de pacotes.

Por tipo de oferta, a MEO apresentou a maior quota de subscritores em todos os tipos de oferta: 2P (45,2%), 3P (39,2%) e 4/5P (41,8%).

Por outro lado, a MEO apresentou igualmente a quota de receitas de serviços em pacote mais elevada (41,2%), seguindo-se o Grupo NOS (40,2%), a Vodafone (16,7%) e a NOWO (1,8%). Face ao ano anterior, o Grupo NOS e a MEO aumentaram as quotas de receitas (+0,2 p.p. e +0,1 p.p., respetivamente), enquanto a NOWO e a Vodafone diminuíram as suas quotas (-0,2 p.p. e -0,1 p.p., respetivamente).