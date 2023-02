China está a preparar um novo projeto para superar a Starlink

A Starlink está ainda em desenvolvimento, mas além de já ter conquistado o seu lugar no espaço, os planos para o futuro são promissores. Depois de algum tempo a assistir ao sucesso da empresa de Elon Musk, a China decidiu desenvolver um projeto semelhante.

A notícia foi avançada pelo South China Morning Post e dá conta de uma resposta a ser desenvolvida pelo país asiático para fazer frente a projetos que planeiam um conceito de Internet global, como a Starlink de Elon Musk.

O ambicioso projeto inclui a instalação de 12.992 satélites que serão, posteriormente, controlados pela recém-criada China Satellite Network Group Co. Em conjunto, esses servirão para uma grande variedade de funções. O meio de comunicação chinês partilhou que o projeto surge no sentido de assegurar que a China tem os seus próprios recursos na órbita terrestre baixa, antes de a SpaceX a monopolizar.

Para a China, a dimensão do projeto da Starlink é alarmante, pelo número crescente de satélites que se acumula na órbita da Terra, mas também pela sua alegada componente militar. Da perspetiva do país asiático, os satélites da empresa americana estão equipados com sensores ligados ao Pentágono.

Atualmente, a Starlink é composta por cerca de 3.500 satélites. No entanto, pretende ver esse número aumentar para 12.000 até 2027, e acredita que será possível assegurar a operacionalidade de 42.000 dispositivos, no futuro.

Por sua vez, e ao abrigo do projeto GW, a China quer ver os seus satélites na órbita baixa da Terra até 2027, de modo a oferecer serviço de Internet por satélite e garantir uma forma de espionagem para, entre outras coisas, reunir detalhes sobre os satélites da Starlink e, caso representem uma ameaça, assegurar a sua destruição.

Para já, a China não fez qualquer anúncio oficial, pelo que teremos de esperar por mais novidades.