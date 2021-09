MEO bate concorrência no setor das comunicações eletrónicas

A MEO é líder no setor das comunicações eletrónicas! Nunca as comunicações eletrónicas tiveram a importância que têm hoje. O futuro será ainda mais dependente deste tipo de tecnologias e, como será natural, tudo irá evoluir.

A Altice Portugal revelou hoje dados referentes ao 1º semestre 2021 que mostram a liderança de mercado consolidada no setor das comunicações eletrónicas, através da marca MEO.

Os últimos relatórios divulgados pela ANACOM, referentes aos serviços de comunicações eletrónicas no 1º semestre de 2021, voltam a reforçar a liderança clara da MEO, marca da Altice Portugal, em todos os serviços de comunicações em Portugal.

MEO - Quota de mercado dos serviços

De acordo com os dados divulgados, a MEO registou no 1º semestre 2021 a seguinte quota de mercado:

TV por subscrição (40,4%);

Serviço telefónico fixo (42,0%);

Serviços móveis (44,5%);

Banda larga fixa (38,9%);

Pacotes de serviços (40,8%).

A MEO continua a deter a liderança no Serviço Telefónico Fixo (42,0%); nos Serviços Móveis (44,5%); na Banda Larga Fixa (38,9%) e em Pacotes de Serviços (40,8%).

À liderança de mercado junta-se a liderança enquanto operador com menos reclamações. Segundo o regulador setorial, a MEO é o operador com menor número de reclamações por cada 1000 clientes. No 2º trimestre de 2021, a MEO apresenta a menor taxa de reclamações (1,1 por mil clientes), e é também o operador com maior diminuição de reclamações (-14%).

A par do segmento residencial, também o segmento empresarial tem vindo a reforçar a sua liderança. Já no segmento jovem, a MOCHE assegura uma posição única no mercado, através da sua irreverência e de uma oferta diversificada de produtos e serviços. No Digital, o SAPO, há 26 anos a conquistar a confiança dos internautas, mantém a liderança inequívoca enquanto o portal preferido dos portugueses.