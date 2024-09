MB WAY: enviou de dinheiro para o número errado?

O MB WAY é a solução MULTIBANCO que lhe permite fazer compras online e em lojas físicas, gerar cartões virtuais MB NET, enviar e pedir dinheiro. A solução é bastante flexível, mas tem algumas lacunas. E se enviou dinheiro para um número errado?

Devolução do valor pago erradamente por MB WAY...

Não é muito normal que tal aconteça, até porque os utilizadores têm os números dos destinatários gravados. No entanto, aquando de novos números, ou números que são para fazer pagamentos pontuais, pode acontecer que o número fique mal registado e acabamos por fazer uma transferência para a pessoa errada.

A plataforma MB WAY não tem nenhum mecanismo de cancelamento de transferências, até porque as transferências são normalmente imediatas.

Segundo a SIBS, as transferências efetuadas através do serviço MB WAY só poderão ser canceladas caso a transferência se encontre no estado pendente. Para devolução da mesma, sugere-se que se contacte o destinatário afim de regularizar esta situação. Neste caso, apesar de ser algo normal, nem sempre o destinatário poderá mostrar-se disponível para devolver o valor. Num primeiro contacto, quem recebeu o dinheiro poderá até pensar que se trata de uma burla, por isso tente enviar o comprovativo da transação por WhatsApp, por exemplo.

De salientar também que atualmente quando se fazem transferências por MB WAY aparece o nome do destinatário do dinheiro.

Em alternativa, poderá expor a situação junto do seu banco, apesar que não há muito a fazer. A devolução do dinheiro enviado por engano pode ser apenas uma questão "de boa fé" de quem o recebe. É verdade que existe em Portugal o crime de "Apropriação Ilegítima", mas cada caso, é um caso.