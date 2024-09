Prior Velho: afinal o incêndio começou num Mercedes com 21 anos

A cada dia que passa há mais informações sobre o trágico incêndio que aconteceu no Prior Velho. Agora ficou a saber-se que tudo começou num Mercedes com 21 anos. De relembrar que das 232 viaturas que arderam tinham seguro, 154 tinham cobertura incêndio, destas 117 ficaram destruídas e 37 são reparáveis.

O veículo Mercedes (não elétrico) tinha cobertura apólice de responsabilidade civil da CA Seguros, mas a seguradora aguarda agora informações mais detalhadas. Segundo a CA Seguros...

Entre os veículos afetados, encontra-se um automóvel com seguro contratado na nossa Companhia

[Estamos] a colaborar com as autoridades competentes para apurar as causas exatas deste incêndio e na investigação das condições que permitiram a propagação do fogo aos restantes veículos estacionados na cobertura do parque de estacionamento

Face à informação recolhida até ao momento e considerando a complexidade deste sinistro, aguardamos as conclusões das peritagens e averiguações em curso

Adicionalmente, caso as investigações venham a apurar que a responsabilidade é total ou parcialmente imputada ao veículo seguro pela nossa Companhia, garantimos que cumpriremos todas as nossas responsabilidades e obrigações contratuais, de acordo com os termos e os capitais previstos na apólice em vigor