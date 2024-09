Dica: como ativar a opção oculta de “autodestruição” em caso de roubo no iPhone

O passo a seguir se o seu iPhone for roubado é claro: abrir a aplicação "Encontrar" para marcá-lo como perdido, bem como localizá-lo num mapa. No entanto, existe uma definição que pode ter logo configurada para impedir o acesso aos seus conteúdos. Saiba como ativá-la.

Falamos de uma definição que existe há anos no iOS, mas que não é muito conhecida. E apesar de haver riscos a ter em conta, é aconselhável estar ciente desta possibilidade. Metaforicamente falando, é uma espécie de modo de autodestruição que impede os ladrões de acederem aos seus dados.

O que é o modo de "autodestruição" do iPhone?

Escusado será dizer que o iPhone não vai explodir ou algo do género. No entanto, impedirá o acesso ao dispositivo quando o código de segurança for definido incorretamente e é, por isso, uma excelente forma de evitar que um ladrão tenha acesso aos seus dados.

Para encontrar esta definição, basta seguir estes passos:

1. Aceda às "Definições" no iPhone.

2. Vá até à secção "Face ID e código".

3. Arraste para baixo e ative a opção "Apagar dados".

4. Confirme a ação clicando em "Ativar".

O iPhone continuará a pedir o seu código de acesso para desbloquear se não reconhecer o seu rosto ou impressão digital. Contudo, se esse código for introduzido incorretamente dez vezes seguidas, bloqueia e elimina todos os dados do dispositivo.

No entanto, manterá alguns dados sincronizados com o iCloud e poderá carregar uma cópia de segurança para o novo iPhone para o tornar parecido com o antigo.

Alguns aspetos a ter em consideração

A vantagem desta configuração é óbvia, impedindo que qualquer pessoa aceda ao conteúdo do iPhone sem o seu consentimento. Entende-se que qualquer pessoa que introduza o código de acesso dez vezes errado está a tentar obter acesso não autorizado, mas também pode apagar acidentalmente esse conteúdo.

Por exemplo, se tiver crianças em casa. Elas podem, inadvertidamente, pegar no seu iPhone e, se não souberem o código ou forem demasiado novas para saberem o que é um smartphone, podem começar a escrever códigos aleatórios e acabar por bloqueá-lo. Por isso, esteja atento a este tipo de situação, pois não é aconselhável ter a definição ativada neste caso.

