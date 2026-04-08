MB WAY: atenção à nova burla… e até lhe dão dinheiro

Há uma nova burla a circular em Portugal que está a preocupar as autoridades e envolve o MB WAY. O esquema é simples, mas eficaz e pode apanhar qualquer um desprevenido. Saiba como funciona.

Segundo vários relatos, tudo começa com uma transferência inesperada de dinheiro (normalmente valores como 150€, 180€ ou 200€) para a conta da vítima. Pouco depois, surge uma mensagem, normalmente via WhatsApp, com um pedido aparentemente inocente: “Enganei-me na transferência, podes devolver?”.

Como funciona a nova burla do MB WAY?

O processo segue um padrão bem definido:

Recebe um valor inesperado via MB Way;

É contactado por um número desconhecido a pedir devolução;

Em alguns casos, o pedido vem de um número diferente do que fez a transferência;

A vítima, ao tentar “corrigir o erro”, acaba por transferir dinheiro para outra conta.

O problema é que, ao fazer essa devolução, pode estar, sem saber, a participar num esquema de lavagem de dinheiro, servindo como intermediário para fundos de origem ilícita.

A Polícia Judiciária confirmou que existem investigações em curso relacionadas com este tipo de fraude, que tem vindo a multiplicar-se em diferentes pontos do paí.

O que deve fazer se receber dinheiro “por engano”?

Não devolva o dinheiro imediatamente

Não confie em contactos desconhecidos

Nunca transfira para números diferentes do remetente original

Contacte o seu banco de imediato

Guarde mensagens e comprovativos

Reporte às autoridades (PSP, GNR ou PJ)

Este novo esquema explora a boa-fé das pessoas e a rapidez das transferências no MB WAY. Se não estava à espera do dinheiro, e recebeu uma transferência, não "mexa" nele sem antes falar com o banco.