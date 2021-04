Marcas investem em Web Push para aumentar tráfego e envolvimento sites

Dinamizar a relação com clientes e leitores no ambiente digital tem sido um desafio enfrentado por e-commerces e sites de conteúdo. Além das redes sociais, e-mail marketing e SMS, que são canais explorados com mais frequência, as marcas passaram também a adotar as notificações Web Push para aumentar o tráfego e o envolvimento do público.

Mas o que são as notificações Web Push?

Notificações Web Push

Quando um site ou uma loja pretendem criar uma maior ligação com o seu público, uma das ferramentas que tem disponível são as notificações Web Push.

Basicamente, existe uma ferramenta que envia notificações instantâneas diretamente para browser dos subscritores, sem precisar de recolher dados pessoais. Este canal pode ser utilizado para informar sobre novos conteúdos, anunciar produtos à venda, fazer promoções e recuperar carrinhos abandonados.

As Web Push são pequenas mensagens que vão diretamente do website para o desktop, smartphone ou tablet dos utilizadores. Mesmo que o utilizador não esteja no seu site ou no browser, ele receberá a notificação. Essa estratégia é usada para garantir que o subscritor volte ao seu site, recuperando-o e gerando tráfego

Explica Francisco Leite, Product Manager da E-goi, empresa de marketing automation.

Um exemplo…

A AliExpress, por exemplo, elaborou um case study no qual reportou uma taxa de abertura 93% maior com notificações Web Push em comparação com outras notificações de aplicações. No relatório, a loja online, que é uma das maiores do mundo, registou um aumento de 178% na conversão, em comparação com os utilizadores que não recebiam essas notificações.

Segundo o Product Manager da E-goi, um dos benefícios do Web Push está na facilidade de subscrição para os utilizadores.

Os utilizadores não precisam de colocar o seu e-mail ou quaisquer dados pessoais para receber avisos do site. Ao aceder à página da marca, haverá uma janela de permissão que pergunta se o utilizador deseja ou não receber notificações daquele site. A partir do momento em que permitir o envio de notificações, a marca possui autorização para mandar as mensagens, que podem ser desativadas pelo utilizador a qualquer momento, de forma simples e rápida.

Formas de aplicar o Web Push

Em blogs e sites de notícias, o Web Push pode ser utilizado para informar os leitores sobre a publicação de novos conteúdos, para manter uma relação com o público e aumentar o tráfego no site.

No E-goi, as notificações Web Push chegam instantaneamente ao browser dos subscritores sempre que um novo artigo for publicado. A automação poupa tempo ao produtor de conteúdo e contribui para que o leitor fique informado com a máxima rapidez e conveniência

Afirma Leite.

Outra aplicação para o Web Push é utilizada pelos e-commerces, que podem usar as notificações para anunciar novos produtos à venda no site, fazer promoções, manter os clientes informados e atrair utilizadores anónimos.

Quando o subscritor é identificado, podem ser criadas automações que permitem, por exemplo, enviar notificações de carrinho abandonado ou sugestões de produtos com link para checkout, com taxas de conversão maiores, aproveitando o facto do cliente ainda se encontrar no browser

Explica o Product Manager da E-goi.

Segundo Francisco Leite, o Web Push possui índices ainda mais elevados de efetividade quando associado a outras estratégias de comunicação e marketing digital. “No E-goi, o canal Web Push está integrado numa plataforma de marketing automation, que permite fazer sinergia com outros canais de comunicação e com automatismos, numa estratégia sólida de comunicação multicanal. É possível combinar com landing pages para potenciar o aumento de base de dados, ou combinar com e-mail marketing, sms e outros canais para fortalecer o alcance da divulgação. Tem acesso a uma ferramenta ready-to-use, prática e simples, que pode ser implementada no site ou blog sem precisar ter conhecimentos técnicos”, conclui.