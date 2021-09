Mesmo com todas as novidades que o WhatsApp tem apresentado, há uma funcionalidade que todos os utilizadores aguardam impacientemente. Falamos da possibilidade de usar este serviço de mensagens em vários dispositivos, sem depender de um smartphone.

Os trabalhos neste campo não têm abrandado, com uma versão de testes já acessível para o Android. Agora, e no mesmo modelo de avaliação, há uma grande novidade. Esta versão de testes já está também disponível para o iOS.

Há muito tempo que o WhatsApp pode ser usado em vários equipamentos em simultâneo, desde que estes estejam ligados a um smartphone. Esta é uma dependência que não agrada aos utilizadores, uma vez que limita a sua utilização e a deixa dependente.

Focada em ultrapassar este problema, o WhatsApp tem já em testes o tão esperado suporte para multi-dispositivo. Será a forma simples e direta para terem este serviço de mensagens a correr no PC ou no browser, sem ter a necessidade de ter o smartphone por perto.

Do que se sabe, e pode ser testado, este modo está já muito maduro, havendo uma versão de testes para quem usa a versão Android. A novidade agora, e com as mesmas premissas, é a chegada desta versão ao iOS e à versão acessível via Testflight.

Como seria esperado, esta nova versão, marcada com o número 2.21.180.14, tem o mesmo comportamento e as mesmas limitações da versão Android. Estas novas ligações multi-dispositivos não poderão ser usada noutro smartphone e estão limitadas a 4 equipamentos.

Quem conseguiu entrar neste programa de testes terá agora a nova opção para testar o suporte multi-dispositivos. Cada um terá de ser adicionado manualmente e ao fim de alguns segundos toda a lista de mensagens estará presente para poder ser lida de forma independente.

Tudo parece apontar para que este suporte multi-dispositivos seja lançado muito em breve. Ao mesmo tempo deverá surgir outra novidade, focada em permitir usar o WhatsApp no iPad e noutros tablets, algo que também é pedido pelos utilizadores há vários anos.