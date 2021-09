Drone da Boeing realiza 1.º reabastecimento aéreo de um caça F-35 [vídeo]

Os drones estão a substituir os pilotos humanos e a aviação remota começa a estender-se aos mais diversos cenários. Dos veículos aéreos não tripulados (VANT) de reconhecimento até aos mais furtivos, equipados com mísseis e que desempenham ataques estratégicos, estão já em uso evitando assim possíveis baixas. Agora, a Boeing deu a conhecer um drone de abastecimento que alimentou em pleno voo um caça F-35.

Este tipo de equipamentos é essencial à estratégia militar dos EUA na sua gigante capacidade de logística. As imagens falam por si.

O drone MQ-25 T1 é um sistema de aeronaves não tripuladas projetado para a missão da Marinha dos Estados Unidos. Este equipamento fornecerá a capacidade de reabastecimento robusta necessária, estendendo assim o alcance de combate dos caças Boeing F/A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler e Lockheed Martin F-35C.

Esta aeronave foi pensada para ser lançada a partir dos porta-aviões conseguindo rapidamente abastecer os esquadrões em pleno vosso sem que estes tenham de deixar o palco de guerra.

Boeing mostrou em vídeo a ação do drone MQ-25 T

No dia 13 de setembro, a Boeing e a Marinha dos EUA usaram o drone MQ-25 T1 para reabastecer um caça F-35C Lightning II. Nestas imagens ficou demonstrado pela primeira vez a capacidade da aeronave não tripulada de realizar reabastecimentos em voo.

Anteriormente, o drone da Boeing havia reabastecido um caça F/A-18 Super Hornet em junho, e um E-2D Hawkeye em agosto.

Durante a missão, o piloto do Esquadrão 23 de Avaliação e Testes Aéreos da Marinha dos EUA (VX-23) conduziu com sucesso a operação, garantindo o desempenho e a estabilidade da aeronave antes de fazer contacto com o drone de reabastecimento aéreo T1 e receber o combustível.

A Boeing já firmou um contrato com o Pentágono para a produção e fornecimento dos primeiros quatro aviões de reabastecimento aéreo não tripulados, que serão operados pela Marinha. Além disso, foi especificado que a entrega ocorrerá até 2024.