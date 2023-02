Já pode ativar a Chave Móvel Digital através da biometria

A Chave Móvel Digital já pode ser ativada a qualquer hora e em qualquer lugar, com a aplicação Autenticação Gov, graças à utilização da biometria. O processo tornou-se ainda mais simples, rápido e, acima de tudo, seguro. Veja como fazer.

O que é a Chave Móvel Digital?

A Chave Móvel Digital é um meio de autenticação que permite a associação de um número de telemóvel ao número de identificação civil (NIC) para um cidadão português e o número de passaporte para um cidadão estrangeiro residente em Portugal.

Onde pedir a chave móvel?

Além do cartão de cidadão, o utilizador pode solicitar a sua chave móvel digital que permite a associação de um número de telemóvel e/ou e-mail ao número de identificação civil (NIC), para um cidadão português, e o número de passaporte para um cidadão estrangeiro residente em Portugal.

A CMD pode ser solicitada numa loja do cidadão, mas com a pandemia é preferível que o faça online, usando para isso as credenciais de acesso ao portal das finanças. Para tal basta que sigam os passos descritos aqui.

Ativação da Chave Móvel Digital através da biometria

Com a utilização da biometria, é ainda mais simples e rápido, e sempre seguro ativar a CMD.



Tendo tudo configurado corretamente, pode autenticar-se, por exemplo, no Portal das Finanças, no Portal da Saúde, no Portal da Segurança Social e também no Portal do IEFP. Pode também já usar a CMD para tratar dos documentos do carro no Portal do IMTT.