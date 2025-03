iServices: reparações recebem 5 euros em Cartão Cliente

A iServices, líder em reparação de equipamentos eletrónicos, acaba de lançar uma campanha para o seu Cartão Cliente. Conheçam as vantagens.

iServices: Campanha disponível nos meses de março e abril

Durante os meses de março e abril, por cada reparação realizada numa loja iServices, os clientes recebem cinco euros para utilizarem numa compra futura.

O objetivo é incentivar os clientes a optarem por reparações, a marca está comprometida com a sustentabilidade e trabalha para motivar quem os visita a escolher opções mais ecologicamente responsáveis. As reparações prolongam a vida útil dos equipamentos, o que se traduz numa redução do desperdício eletrónico e até mesmo numa poupança de recursos naturais. Além disso, a reparação é uma alternativa mais económica para o consumidor e, na iServices, é feita por técnicos especializados, com garantia e na hora.

A campanha abrange todas as reparações e quem ainda não se registou no Cartão Cliente iServices tem agora mais uma razão para o fazer, é um processo simples e rápido, tudo é tratado online e o próprio cartão também é 100% digital – portanto, não vai ocupar espaço na carteira. Todas as lojas iServices, incluindo as de Espanha, França e Bélgica, vão ter a promoção em vigor durante os meses de março e abril.

Como funciona o Cartão Cliente iServices?

O Cartão Cliente iServices é 100% digital e permite aos clientes da marca acumularem pontos para trocarem por descontos em compras e serviços futuros.

Cada 1€ que gastem, vale 1 ponto em Cartão Cliente e 100 pontos equivalem a 1€ que podem descontar. A marca oferece 100 pontos aquando da inscrição e 1000 pontos no aniversário do cliente.

Além disso, é bastante comum realizar estas campanhas que permitem acumular pontos extra para descontar em futuras compras de produtos ou serviços.