IRS: Já tem poucos dias para validar as suas faturas…

Como é normal todos os anos, por esta altura, alertamos para começar a validar as suas faturas no âmbito da declaração de IRS. O prazo para validar as suas faturas, relativas a 2022, termina a 25 de fevereiro e, como sempre, só serão consideradas as faturas que tenham sido validadas. Saiba como validar as suas faturas.

Os contribuintes têm até ao próximo dia 25 de fevereiro a possibilidade de verificar e inserir faturas no Portal das Finanças. Caso tenham faturas que não estejam registadas no portal, devem inseri-las manualmente.

Não se esqueça de associar cada uma das despesas ao respetivo setor de atividade para assim beneficiar das respetivas deduções. Se uma fatura aparece como pendente, é sinal que a plataforma não sabe qual o setor de atividade. Neste caso o utilizador deverá associá-la manualmente ao setor de atividade correto. Se as faturas ficarem no estado Pendente não serão válidas para o IRS de 2022.

Como validar/inserir as suas faturas no e-fatura?

Para proceder à validação das faturas ou inserir novas, deverão aceder ao portal do e-fatura.

Em seguida, no Menu, devem ir a Faturas > Verificar Faturas.

Depois de entrar, no caso das faturas pendentes, é só carregar no Nº da Fatura para ser remetido para uma interface que permitirá a introdução dos dados em falta.

Verifique a informação que está em falta e preencha esses campos. Depois da introdução da informação carregue em Guardar.

Quem tem rendimentos de trabalho independente também tem de informar, até à data referida, se os gastos foram realizados no âmbito dessa atividade profissional.