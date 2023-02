Altice Portugal vai subir o salário mínimo para 830 euros

A Altice Portugal e um conjunto alargado de Estruturas Representativas dos trabalhadores da Empresa assinaram a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Nesse documento destaca-se o facto da Altice Portugal subir o salário mínimo para 830 euros com retroativos a partir de 31 de janeiro de 2023.

Altice Portugal: Aumento de 9,2% nos salários mais baixos

O ACT foi assinado esta segunda-feira, 20 de fevereiro, pela Comissão Executiva da Altice Portugal e pelos representantes das Associações Sindicais que subscreveram formalmente os resultados da negociação.

Esta revisão, ambiciosa e abrangente, terá efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023, destacando-se:

Aumento de 9,2% nos salários mais baixos, garantindo-se um salário mínimo de 830€;

Aumento de 3,5% nos salários até 1.300€

Aumento 2,3% nos salários de 1.300€ a 2.300€

Aumento 2% nos salários igual ou superior 2.300€

Garantia de movimentos de evolução na carreira profissional, com base nos princípios da meritocracia, prevendo-se 300 movimentos de evolução profissional até ao final de 2023, 100 dos quais para trabalhadores com 3 ou mais anos sem evolução profissional;

Aumento do subsídio de refeição e de outras rubricas de expressão pecuniária, bem como revisão das ajudas de custo; • Melhoria no regime de faltas por falecimento de familiares;

Continuidade das políticas ativas de responsabilidade social interna, da conciliação entre a vida pessoal e profissional e de respeito pela diversidade.

Com esta revisão do ACT, a Altice Portugal procura dar resposta às necessidades dos trabalhadores, contribuindo para minimizar os efeitos do ambiente macroeconómico atual, e reafirmar o seu compromisso com a empregabilidade, a gestão responsável de Recursos Humanos e a visão estratégica para o negócio em que opera.