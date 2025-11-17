Hoje na História dos Computadores: os 100 domínios mais antigos da Internet

A história dos primeiros domínios da Internet revela o surgimento das bases da era digital e mostra como, desde meados dos anos 80, se começou a construir a estrutura que ainda hoje sustenta a rede global.

História precoce da Internet

A Internet que hoje conhecemos teve as suas raízes no início da década de 1960, com projetos de rede como o ARPANET nos Estados Unidos, que conectava universidades e instituições de investigação.

Com o passar dos anos, a introdução do sistema de nomes de domínio (DNS) permitiu que as entidades registassem endereços facilmente memorizáveis em vez de endereços IP, pavimentando o caminho para a expansão comercial e global da rede.

A partir de meados da década de 1980, começaram a surgir os primeiros domínios «.com», «.net», «.org» para além dos domínios governamentais e militares, marcando o início da era de utilização pública e empresarial da Internet.

100 Domínios mais Antigos E tudo isto começou assim: 15 de março de 1985 - SYMBOLICS.COM

24 de abril de 1985 - BBN.COM

24 de maio de 1985 - THINK.COM

11 de julho de 1985 - MCC.COM

30 de setembro de 1985 - DEC.COM

7 de novembro de 1985 - NORTHROP.COM

9 de janeiro de 1986 - XEROX.COM

17 de janeiro de 1986 - SRI.COM

3 de março de 1986 - HP.COM

5 de março de 1986 - BELLCORE.COM

19 de março de 1986 - IBM.COM

19 de março de 1986 - SUN.COM

25 de março de 1986 - INTEL.COM

25 de março de 1986 - TI.COM

25 de Abril de 1986 - ATT.COM

8 de maio de 1986 - GMR.COM

8 de maio de 1986 - TEK.COM

10 de julho de 1986 - FMC.COM

10 de julho de 1986 - UB.COM

5 de agosto de 1986 - BELL-ATL.COM

5 de agosto de 1986 - GE.COM

5 de agosto de 1986 - GREBYN.COM

5 de agosto de 1986 - ISC.COM

5 de agosto de 1986 - NSC.COM

5 de agosto de 1986 - STARGATE.COM

2 de setembro de 1986 - BOEING.COM

18 de setembro de 1986 - ITCORP.COM

29 de setembro de 1986 - SIEMENS.COM

18 de outubro de 1986 - PYRAMID.COM

27 de outubro de 1986 - ALPHACDC.COM

27 de outubro de 1986 - BDM.COM

27 de outubro de 1986 - FLUKE.COM

27 de outubro de 1986 - INMET.COM

27 de outubro de 1986 - KESMAI.COM

27 de outubro de 1986 - MENTOR.COM

27 de outubro de 1986 - NEC.COM

27 de outubro de 1986 - RAY.COM

27 de outubro de 1986 - ROSEMOUNT.COM

27 de outubro de 1986 - VORTEX.COM

5 de novembro de 1986 - ALCOA.COM

5 de novembro de 1986 - GTE.COM

17 de novembro de 1986 - ADOBE.COM

17 de novembro de 1986 - AMD.COM

17 de novembro de 1986 - DAS.COM

17 de novembro de 1986 - DATA-IO.COM

17 de novembro de 1986 - OCTOPUS.COM

17 de novembro de 1986 - PORTAL.COM

17 de novembro de 1986 - TELTONE.COM

11 de dezembro de 1986 - 3COM.COM

11 de dezembro de 1986 - AMDAHL.COM

11 de dezembro de 1986 - CCUR.COM

11 de dezembro de 1986 - CI.COM

11 de dezembro de 1986 - CONVERGENT.COM

11 de dezembro de 1986 - DG.COM

11 de dezembro de 1986 - PEREGRINE.COM

11 de dezembro de 1986 - QUAD.COM

11 de dezembro de 1986 - SQ.COM

11 de dezembro de 1986 - TANDY.COM

11 de dezembro de 1986 - TTI.COM

11 de dezembro de 1986 - UNISYS.COM

19 de janeiro de 1987 - CGI.COM

19 de janeiro de 1987 - CTS.COM

19 de janeiro de 1987 - SPDCC.COM

19 de fevereiro de 1987 - APPLE.COM

4 de março de 1987 - NMA.COM

4 de março de 1987 - PRIME.COM

4 de março de 1987 - PHILIPS.COM

23 de abril de 1987 - DATACUBE.COM

23 de abril de 1987 - KAI.COM

23 de abril de 1987 - TIC.COM

23 de abril de 1987 - VINE.COM

30 de abril de 1987 - NCR.COM

14 de maio de 1987 - CISCO.COM

14 de maio de 1987 - RDL.COM

20 de maio de 1987 - SLB.COM



27 de maio de 1987 - PARCPLACE.COM

27 de maio de 1987 - UTC.COM

26 de junho de 1987 - IDE.COM

9 de julho de 1987 - TRW.COM

13 de julho de 1987 - UNIPRESS.COM

27 de julho de 1987 - DUPONT.COM

27 de julho de 1987 - LOCKHEED.COM

28 de julho de 1987 - ROSETTA.COM

18 de agosto de 1987 - TOAD.COM

31 de agosto de 1987 - QUICK.COM

3 de setembro de 1987 - ALLIED.COM

3 de setembro de 1987 - DSC.COM

3 de setembro de 1987 - SCO.COM

22 de setembro de 1987 - GENE.COM

22 de setembro de 1987 - KCCS.COM

22 de setembro de 1987 - SPECTRA.COM

22 de setembro de 1987 - WLK.COM

30 de setembro de 1987 - MENTAT.COM

14 de outubro de 1987 - WYSE.COM

2 de novembro de 1987 - CFG.COM

9 de novembro de 1987 - MARBLE.COM

16 de novembro de 1987 - CAYMAN.COM

16 de novembro de 1987 - ENTITY.COM

24 de novembro de 1987 - KSR.COM

30 de novembro de 1987 - NYNEXST.COM

Números atuais e relevância dos domínios antigos

Hoje em dia, existem literalmente centenas de milhões de registos de domínios em todo o mundo, e muitos dos domínios mais antigos ainda estão ativos, funcionando como testemunho da evolução digital e da permanência de algumas marcas e instituições.

A lista dos 100 domínios “.com” mais antigos, por exemplo, mostra como grandes corporações tecnológicas e entidades de investigação se anteciparam ao grosso do mercado.

O facto de alguns domínios registados nos anos 80 continuarem ativos mostra o valor histórico, de marca e de património digital que um domínio pode representar.