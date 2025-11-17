Hoje na História dos Computadores: os 100 domínios mais antigos da Internet
A história dos primeiros domínios da Internet revela o surgimento das bases da era digital e mostra como, desde meados dos anos 80, se começou a construir a estrutura que ainda hoje sustenta a rede global.
História precoce da Internet
A Internet que hoje conhecemos teve as suas raízes no início da década de 1960, com projetos de rede como o ARPANET nos Estados Unidos, que conectava universidades e instituições de investigação.
Com o passar dos anos, a introdução do sistema de nomes de domínio (DNS) permitiu que as entidades registassem endereços facilmente memorizáveis em vez de endereços IP, pavimentando o caminho para a expansão comercial e global da rede.
A partir de meados da década de 1980, começaram a surgir os primeiros domínios «.com», «.net», «.org» para além dos domínios governamentais e militares, marcando o início da era de utilização pública e empresarial da Internet.
100 Domínios mais Antigos
E tudo isto começou assim:
- 15 de março de 1985 - SYMBOLICS.COM
- 24 de abril de 1985 - BBN.COM
- 24 de maio de 1985 - THINK.COM
- 11 de julho de 1985 - MCC.COM
- 30 de setembro de 1985 - DEC.COM
- 7 de novembro de 1985 - NORTHROP.COM
- 9 de janeiro de 1986 - XEROX.COM
- 17 de janeiro de 1986 - SRI.COM
- 3 de março de 1986 - HP.COM
- 5 de março de 1986 - BELLCORE.COM
- 19 de março de 1986 - IBM.COM
- 19 de março de 1986 - SUN.COM
- 25 de março de 1986 - INTEL.COM
- 25 de março de 1986 - TI.COM
- 25 de Abril de 1986 - ATT.COM
- 8 de maio de 1986 - GMR.COM
- 8 de maio de 1986 - TEK.COM
- 10 de julho de 1986 - FMC.COM
- 10 de julho de 1986 - UB.COM
- 5 de agosto de 1986 - BELL-ATL.COM
- 5 de agosto de 1986 - GE.COM
- 5 de agosto de 1986 - GREBYN.COM
- 5 de agosto de 1986 - ISC.COM
- 5 de agosto de 1986 - NSC.COM
- 5 de agosto de 1986 - STARGATE.COM
- 2 de setembro de 1986 - BOEING.COM
- 18 de setembro de 1986 - ITCORP.COM
- 29 de setembro de 1986 - SIEMENS.COM
- 18 de outubro de 1986 - PYRAMID.COM
- 27 de outubro de 1986 - ALPHACDC.COM
- 27 de outubro de 1986 - BDM.COM
- 27 de outubro de 1986 - FLUKE.COM
- 27 de outubro de 1986 - INMET.COM
- 27 de outubro de 1986 - KESMAI.COM
- 27 de outubro de 1986 - MENTOR.COM
- 27 de outubro de 1986 - NEC.COM
- 27 de outubro de 1986 - RAY.COM
- 27 de outubro de 1986 - ROSEMOUNT.COM
- 27 de outubro de 1986 - VORTEX.COM
- 5 de novembro de 1986 - ALCOA.COM
- 5 de novembro de 1986 - GTE.COM
- 17 de novembro de 1986 - ADOBE.COM
- 17 de novembro de 1986 - AMD.COM
- 17 de novembro de 1986 - DAS.COM
- 17 de novembro de 1986 - DATA-IO.COM
- 17 de novembro de 1986 - OCTOPUS.COM
- 17 de novembro de 1986 - PORTAL.COM
- 17 de novembro de 1986 - TELTONE.COM
- 11 de dezembro de 1986 - 3COM.COM
- 11 de dezembro de 1986 - AMDAHL.COM
- 11 de dezembro de 1986 - CCUR.COM
- 11 de dezembro de 1986 - CI.COM
- 11 de dezembro de 1986 - CONVERGENT.COM
- 11 de dezembro de 1986 - DG.COM
- 11 de dezembro de 1986 - PEREGRINE.COM
- 11 de dezembro de 1986 - QUAD.COM
- 11 de dezembro de 1986 - SQ.COM
- 11 de dezembro de 1986 - TANDY.COM
- 11 de dezembro de 1986 - TTI.COM
- 11 de dezembro de 1986 - UNISYS.COM
- 19 de janeiro de 1987 - CGI.COM
- 19 de janeiro de 1987 - CTS.COM
- 19 de janeiro de 1987 - SPDCC.COM
- 19 de fevereiro de 1987 - APPLE.COM
- 4 de março de 1987 - NMA.COM
- 4 de março de 1987 - PRIME.COM
- 4 de março de 1987 - PHILIPS.COM
- 23 de abril de 1987 - DATACUBE.COM
- 23 de abril de 1987 - KAI.COM
- 23 de abril de 1987 - TIC.COM
- 23 de abril de 1987 - VINE.COM
- 30 de abril de 1987 - NCR.COM
- 14 de maio de 1987 - CISCO.COM
- 14 de maio de 1987 - RDL.COM
- 20 de maio de 1987 - SLB.COM
- 27 de maio de 1987 - PARCPLACE.COM
- 27 de maio de 1987 - UTC.COM
- 26 de junho de 1987 - IDE.COM
- 9 de julho de 1987 - TRW.COM
- 13 de julho de 1987 - UNIPRESS.COM
- 27 de julho de 1987 - DUPONT.COM
- 27 de julho de 1987 - LOCKHEED.COM
- 28 de julho de 1987 - ROSETTA.COM
- 18 de agosto de 1987 - TOAD.COM
- 31 de agosto de 1987 - QUICK.COM
- 3 de setembro de 1987 - ALLIED.COM
- 3 de setembro de 1987 - DSC.COM
- 3 de setembro de 1987 - SCO.COM
- 22 de setembro de 1987 - GENE.COM
- 22 de setembro de 1987 - KCCS.COM
- 22 de setembro de 1987 - SPECTRA.COM
- 22 de setembro de 1987 - WLK.COM
- 30 de setembro de 1987 - MENTAT.COM
- 14 de outubro de 1987 - WYSE.COM
- 2 de novembro de 1987 - CFG.COM
- 9 de novembro de 1987 - MARBLE.COM
- 16 de novembro de 1987 - CAYMAN.COM
- 16 de novembro de 1987 - ENTITY.COM
- 24 de novembro de 1987 - KSR.COM
- 30 de novembro de 1987 - NYNEXST.COM
Números atuais e relevância dos domínios antigos
Hoje em dia, existem literalmente centenas de milhões de registos de domínios em todo o mundo, e muitos dos domínios mais antigos ainda estão ativos, funcionando como testemunho da evolução digital e da permanência de algumas marcas e instituições.
A lista dos 100 domínios “.com” mais antigos, por exemplo, mostra como grandes corporações tecnológicas e entidades de investigação se anteciparam ao grosso do mercado.
O facto de alguns domínios registados nos anos 80 continuarem ativos mostra o valor histórico, de marca e de património digital que um domínio pode representar.
No endereço stargate.com reencaminha para outro endereço. Por ser tão antigo de certeza que não deve ter nada a ver com os filmes e séries Stargate.
São domínios tão antigos, anteriores à internet que conhecemos hoje, que deviam ser as famosas BBS dos anos 80.