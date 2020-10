Apesar de existir desde 2017, o Google Meet nem sempre foi uma das soluções de videoconferência mais escolhidas ou adotadas. Os utilizadores optavam por propostas mais óbvias e com mais utilizadores.

Com a chegada da pandemia este cenário foi completamente alterado. Hoje esta proposta da gigante das pesquisas está entre as escolhas de quem precisa de comunicar à distância e com a máxima qualidade. Não para de receber novidades e agora mais uma foi entregue aos utilizadores.

Outra novidade da Google para o Meet

A Google tem estado a desenvolver o Meet e a melhorar esta sua proposta de videoconferência. As novidades não param de ser apresentadas, dando aos utilizadores muitas das opções que estes querem e precisam para o dia a dia.

A mais recente é estética, mas dá uma alteração importante para quem está em casa ou num local que não o seu escritório. Falamos da possibilidade de alterar a imagem de fundo, algo que a concorrência tem já disponível há muito tempo.

Mudar a imagem de fundo nas reuniões

Esta novidade vem agora juntar-se a outras que foram lançadas recentemente no Meet. A Google tinha há pouco tempo passado a permitir desfocar a imagem de fundo de cada utilizador e também filtrar ruído que existisse no áudio das chamadas.

A nova opção está lançada já para os sistemas operativos de desktop, que acedem ao Meet pelo browser, e chega nos próximos dias. As restantes versões, criadas para o iOS e o Android, vão receber esta novidade dentro em breve.

Uma melhoria importante na videoconferência

Mudar a imagem de fundo será um processo simples e rápido. Pode ser feito antes ou durante uma videoconferência, bastando alterar uma simples opção na configuração. A Google tem disponíveis instruções detalhadas para cada um dos casos.

Este é mais um caso de estaque para o Google Meet. Finalmente é possível esconder o fundo e mudar para outro que seja menos invasivo e revelador. Com as novas medidas de teletrabalho provavelmente irá ser usado por muitos utilizadores nas reuniões por videoconferência.