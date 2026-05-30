Google Colab: a plataforma gratuita da Google para programar na cloud
O Google Colab tornou-se uma das ferramentas mais populares para quem pretende programar, analisar dados ou explorar projetos de Inteligência Artificial sem necessidade de um computador potente.
Desenvolvido pela Google, o Colab, abreviação de “Colaboratory", permite executar código Python diretamente no browser, sem instalação de software. A plataforma funciona na cloud e oferece acesso gratuito a recursos computacionais, incluindo GPUs e TPUs, bastante úteis para tarefas de machine learning e ciência de dados.
Uma das grandes vantagens do Google Colab é a integração com o Google Drive, permitindo guardar notebooks automaticamente e partilhar projetos de forma simples com outras pessoas. Além disso, a interface é bastante semelhante ao Jupyter Notebook, tornando a adaptação fácil para estudantes, programadores e investigadores.
A plataforma suporta bibliotecas populares como TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy e Matplotlib, o que faz do Colab uma solução muito utilizada em cursos online, projetos académicos e desenvolvimento de modelos de IA.
Google Colab: principais funcionalidades
- Execução de código Python diretamente no browser
- Acesso gratuito a GPUs e TPUs
- Integração com Google Drive
- Partilha colaborativa de notebooks
- Ambiente pré-configurado com bibliotecas populares
Apesar das vantagens, o Google Colab também possui algumas limitações na versão gratuita, como restrições de tempo de utilização, menor prioridade no acesso a recursos e encerramento automático de sessões inativas.
Ainda assim, para muitos utilizadores, o Colab continua a ser uma das formas mais simples e acessíveis de começar a programar na cloud e experimentar ferramentas de Inteligência Artificial.
O acesso pode ser feito através do site oficial do Google Colab, bastando uma conta Google para começar a utilizar a plataforma.