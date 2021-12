Fórum de Governança da Internet da ONU começa hoje na Polónia

O Fórum de Governança da Internet da ONU - IGF 2021 começa hoje em Katowice, na Polónia. Este será o evento digital mais importante do ano, onde irá estar presente o Secretário-Geral da ONU António Guterres, entre outras individualidades.

O evento irá decorrer de 6 a 10 de dezembro de 2021, no Centro Internacional de Congressos em Katowice, e o Pplware estará presente, a convite da embaixada da Polónia em Portugal.

Além do Secretário-Geral da ONU, estão presentes no Fórum de Governança da Internet da ONU - IGF 2021 a Vice-Presidente da Comissão Europeia Margrethe Vestager, vários ministros de digitalização de todo o mundo, representantes empresariais de diferentes continentes, bem como ativistas de organizações não governamentais e comunidades académicas. Durante esse evento serão tomadas as decisões mais importantes sobre o futuro da Internet.

O lema do Fórum deste ano é Internet United, o que significa Internet aberta, gratuita e não dividida, onde os utilizadores têm os seus direitos. O evento deste ano será a 16ª edição do IGF.

Principais destaques da agenda:

Mr. Andrzej Duda – Presidente da República da Polónia

Mr. Mateusz Morawiecki – Primeiro-ministro da República da Polónia

Mr. António Guterres – Secretário-geral das Nações Unidas

Mr. Liu Zhenmin – Subsecretário-geral da ONU para Assuntos Económicos e Sociais Mr. Houlin Zhao – Secretário Geral da International Telecommunication Union (ITU)

Ms. Michelle Bachelet-Jeria – Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos

Ms. Maria Francesca Spatolisano – Chefe interino, Escritório do Enviado do Secretário-Geral da ONU para Tecnologia

Ms. Nighat Dad – Membro do Conselho de Supervisão do Facebook Mr. Vint Cerf – Co-fundador da Internet e vice-presidente do Google

Mr. John Frank – Vice-presidente, Assuntos da ONU, Microsoft

Ms. Aminath Shauna – Ministro do Meio Ambiente, Mudança Climática e Tecnologia, Maldivas

No total, o evento terá mais de 300 atividades diferentes, incluindo workshops, fóruns de discussão aberta, sessões de grupo e sessões de networking. O programa inclui também debates de alto nível, nos quais participarão representantes de países e organismos internacionais, e uma sessão parlamentar.

A ONU selecionou 83 workshops relacionados, entre outros temas, com proteção de crianças na Internet, consumo sustentável no comércio eletrónico, direitos e obrigações digitais e liberdade de expressão na Internet, etc.

IGF 2021