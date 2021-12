Transferir conversas do WhatsApp do Android para iPhone é das primeiras questões que se colocam quando mudamos e smartphone, especialmente de um sistema Android para iOS do iPhone.

No entanto, eis um artigo que mostra como se pode fazer essa transferência, facilmente, com a utilização do UltFone WhatsApp Transfer.

Transferir as conversas WhatsApp do Android para o iPhone

O WhatsApp é uma excelente ferramenta quando se trata de nos manter ligado às pessoas à nossa volta. Tornou-se, claramente, parte da rotina diária seja ao nível pessoal, seja o nível profissional.

Contudo, quando se trata de cópias de segurança, a verdade é que nem o Android nem o iOS nunca se puderam entender sobre esta útil ferramenta.

Por um lado, o Android utiliza o Google Drive para efetuar cópias de segurança. Por outro lado, o iOS utiliza o iCloud Drive.

Ora, devido a esta situação e diferenças de armazenamento, a transferência de cópias de segurança de chat entre iOS e Android pode tornar-se um incómodo, se não mesmo um inferno.

Na verdade, foi recentemente que o WhatsApp anunciou que poderia transferir o histórico de conversas WhatsApp do iPhone para outros dispositivos que funcionem com o Android 12.

Apesar disso, não podemos transferir as nossas conversas WhatsApp de um dispositivo Android para um iPhone. Assim, sem dúvida, uma das melhores maneiras de o fazer, a partir de agora, é através do UltFone WhatsApp Transfer.

Principais características e funções do UltFone WhatsApp Transfer

Primeiramente, estamos em condições de afirmar que cada vez mais assistimos ao um refinamento do software enquanto potencial ajuda em situações do dia a dia e com destinatários todos os tipos de utilizadores.

Abaixo, listamos os principais pontos pelos quais este software se destaca e, certamente, surpreenderá:

Transferir as conversas do WhatsApp para o iOS,

Fazer a transferência do WhatsApp para um novo telefone,

No próprio iOS, transferir o WhatsApp de iPhone para iPhone,

Uma das mais interessantes funções e úteis: a transferência do WhatsApp de Android para iPhone,

Possibilidade de ir mais além e mover as conversações WhatsApp do Google Drive para o iCloud,

Google Drive: possibilidade de transferir o WhatsApp para o iPhone através do Google Drive

Mover conversações do WhatsApp para o iPhone, sem iCloud,

Transferir o WhatsApp para PC.

Evitado será dizer que além de todas as capacidades, o UltFone WhatsApp Transfer oferece também:

Transferir diretamente o WhatsApp & WhatsApp Business para um novo telefone: iOS e Android,

Apenas 1-clique para fazer o backup ou restaurar os dados WhatsApp e o WhatsApp Business,

Ver, fazer cópias de segurança e restaurar dados do WhatsApp & WhatsApp Business tanto em iOS como no Android.

LINE/Viber/Kik/WeChat: são as apps também suportadas para ver, fazer backup e restaurar dados no iPhone,

Compatível com o iOS/iPadOS 15 e Android OS 11.

Como migrar ou transferir o WhatsApp do Android para iOS

Hoje em dia, muitos utilizadores de Android não conseguem tirar os olhos da "terra prometida" do iPhone e comprar um bilhete para aderir ao clube Apple.

Amiúde, fica um sentimento inquietante para se dizer "adeus" aos nossos dados WhatsApp quando mudamos para um novo telefone. Abaixo, veremos como migrar ou transferir o WhatsApp do Android para o iPhone:

Passo 1:

Em primeiro, descarregue e instale este software no seu computador e inicie esta aplicação. O software está disponível tanto para Windows como para Mac.

Seguidamente, ligue o dispositivo fonte (Android) e o dispositivo alvo (iPhone) ao computador através do cabo USB.

Nota: Se o dispositivo Android estiver ligado mas não for reconhecido, por favor siga as instruções no ecrã para ativar a depuração USB.

Então, os dados existentes da WhatsApp no dispositivo iOS de destino serão substituídos por novos dados após a transferência.

Passo 2:

Nesse hiato, antes da transferência, siga as instruções no ecrã para criar uma cópia de segurança dos dados WhatsApp no dispositivo de origem.

Se já o fez, clique em Continuar para prosseguir.

Passo 3:

No passo seguinte, aguarde que o programa obtenha os dados WhatsApp do dispositivo de origem.

Passo 4:

Assim, para segurança dos dados, é necessário verificar a conta WhatsApp que utilizou ao criar a cópia de segurança antes de prosseguir.

Para tal, basta introduzir o código do seu país e o número de telefone para receber um código de verificação.

Terá de confirmar o seu número de telefone e clicar em Continuar para iniciar a verificação.

Nota: A conta WhatsApp no seu dispositivo fonte pode ser desconectada durante o processo de verificação. A fim de verificar com êxito, por favor não volte a iniciar sessão.

Passo 5:

Introduza o código de verificação e clique em Verify.

Passo 6:

Uma vez que a verificação seja bem sucedida, este programa introduzirá automaticamente o passo seguinte para gerar dados para transferência.

Passo 7:

Entretanto, inicie sessão no WhatsApp no dispositivo alvo antes da transferência, caso contrário, os dados restaurados ficarão invisíveis.

Passo 8:

Logo, programa vai começar a transferir mensagens WhatsApp do Android para o iPhone.

Nota: Se o Find My iPhone estiver ligado no seu dispositivo iOS, por favor siga os passos no ecrã para desligar o Find My iPhone para continuar.

Passo 9:

E pronto! Agora é só transferir com sucesso as mensagens WhatsApp do Android para o iPhone.

Outros guias: como transferir o WhatsApp para o iPhone 13 ou para o Samsung S20

Na verdade, podemos dizer que a marca foi generosa na criação de guias e, entre muitos, destacamos este que consideramos de extrema importância: como transferir o WhatsApp para o iPhone 13 ou para o Samsung S20.

Conclusão

Em suma, podemos dizer que o UltFone WhatsApp Transfer foi uma fresca brisa no mundo do software das transferências, especialmente de tão sensível informação que é a do WhatsApp.

Seguramente, esta não é apenas uma ferramenta para transferências de dados. É uma aplicação de gestão completa, direcionada a todos os utilizadores que vai permitir poupar tempo e esforço de várias maneiras: seja no backup dos dados do iPhone, seja do Android.

Finalizando, de forma sumária, mudar do Android para o iOS deixou de ser um problema mas sim um processo muito fácil.

Por último, porque o melhor fica sempre para o final, descobrimos que afinal as promos de Black Friday e Thanksgiving ainda estão ativas pelo que se pode aproveitar até dia 9 de dezembro.