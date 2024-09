Extensor de Wi-Fi vs. Repetidor vs. Booster: Quais são as diferenças?

Provavelmente já viu os termos extensor, repetidor e booster de Wi-Fi por todo o lado. Todos estes dispositivos melhoram o alcance da sua rede Wi-Fi, mas funcionam de forma um pouco diferente. Eis o que precisa de saber.

O que é um Extensor de Wi-Fi?

Tal como o nome indica, um extensor Wi-Fi aumenta o alcance da sua rede Wi-Fi, mas fá-lo através de uma forma específica: um cabo. Isto pode ser conseguido através de um cabo coaxial, de um cabo Ethernet ou mesmo de uma rede Powerline. A rede Powerline tende a ter normas e nomes diferentes consoante o fabricante, pelo que deve ter isso em conta ao comprar.

Então, para que serve um router Wi-Fi se tem de usar um cabo? A principal vantagem é que a utilização de um cabo Ethernet ou coaxial não diminui a velocidade da Internet nem adiciona latência à mistura. A Powerline é um pouco mais complicada, uma vez que varia muito em função da qualidade da cablagem elétrica existente em sua casa.

De qualquer modo, a utilização de um cabo físico para alargar a rede Wi-Fi significa que obterá praticamente a mesma qualidade de Internet, independentemente da distância a que se encontra o extensor. Pode até colocar o seu extensor Wi-Fi noutro edifício se puder passar um cabo entre os locais.

O que é um Repetidor?

Um repetidor Wi-Fi é essencialmente a mesma coisa que um extensor de Wi-Fi e, por vezes, pode ser rotulado como repetidor e extensor. Mas, em vez de usar um cabo ligado ao router, um repetidor é aquele que se liga usando uma banda Wi-Fi. Uma vez que não tem de depender de um cabo para fazer funcionar a Internet, tem muito mais liberdade quanto ao local onde o pode colocar.

Claro que há uma desvantagem: é provável que se verifique uma diminuição da largura de banda global, bem como um aumento da latência. Infelizmente, isso deve-se à forma como a tecnologia funciona, ou seja, utiliza uma frequência Wi-Fi semelhante para transmitir os seus dados e para lhe fornecer uma ligação. Isto tende a piorar a ligação, uma vez que existem duas bandas concorrentes na mesma frequência.

Felizmente, existem algumas soluções, e a maioria dos routers modernos tende a utilizar uma banda e frequência específicas para algo chamado "backchanneling". Este backchannel é especificamente dedicado à transmissão da Internet entre o router e o repetidor e tenta frequentemente não utilizar a mesma frequência que a sua ligação Wi-Fi normal.

O que é um Booster de Wi-Fi?

Na maior parte das vezes, um "booster" de Wi-Fi é um termo abrangente para um extensor e um repetidor. O que torna as coisas ainda mais confusas é o facto de as empresas utilizarem frequentemente os três termos sem distinção.

Para tornar as coisas ainda mais confusas, muitos repetidores Wi-Fi também podem funcionar como extensores Wi-Fi se lhes ligar um cabo.

No fim de contas, o mais importante é saber exatamente o que se procura e como se pretende criar a rede. A terminologia exata pode ser ignorada se verificar que o dispositivo tem as caraterísticas de que necessita, em vez de se basear apenas no nome para obter todas as informações.

