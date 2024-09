Digi: quais as capacidades das antenas instaladas em Portugal?

Do que se vai sabendo, a Digi está a montar uma boa infraestrutura de comunicações no nosso país. Como já informamos aqui, fazendo uma pesquisa por redes móveis é possível saber se já há cobertura na sua zona. Sabia que estão a ser instaladas antenas Ericsson? Qual a capacidade das mesmas?

Em 2022 criou-se um mapa não oficial intitulado de "Caça às Antenas Digi" que conta com quase 3000 sites registados e que pode ser consultado aqui no qual tem existido imensas partilhas e contribuições no Telegram MessengerCellMapper Portugal.

No entanto, mais importante do que se saber se tem um site da DIGI Portugal nos locais mais frequentados, é saber a capacidade dos mesmos, essa mesma informação pode ser consultada no CellMapper.

De acordo com as informações, têm sido instaladas antenas Ericsson com suporte para 5G NR 8T8R (n78).

Em alguns locais estão a instalar antenas Amphenol WB3X080X12F610 para uma "micro cobertura" nos 1800 MHz, não se tendo verificado ainda se irão utilizar DCS para o 2G.

Ricardo Saraiva tem reunido alguns valores teóricos que serão possíveis na rede 4G com o atual espectro:

MIMO 4X4 - Downlink Modulation 256 QAM / Uplink Modulation 64 QAM

B8 - 900 MHz (3 MHz) - 58.74Mbps ↓ & 11.25Mbps ↑ B3 - 1800 MHz (5 MHz) - 97.9Mbps ↓ & 18.75Mbps ↑ B7 - 2600 MHz (5 MHz) - 97.9Mbps ↓ & 18.75Mbps ↑ B38 / B41 - (10 MHz / 10 MHz) - 92.16Mbps ↓ & 19.98Mbps ↑

MIMO 2x2 - Downlink Modulation 256 QAM / Uplink Modulation 64 QAM

B8 - 900 MHz (3 MHz) - 29.37Mbps ↓ & 11.25Mbps ↑ B3 - 1800 MHz (5 MHz) - 48.95Mbps ↓ & 18.75Mbps ↑ B7 - 2600 MHz (5 MHz) - 48.95Mbps ↓ & 18.75Mbps ↑ B38 / B41 - (10 MHz / 10 MHz) - 46.08Mbps ↓ & 19.98Mbps ↑

SISO 1x1 - Downlink Modulation 256 QAM / Uplink Modulation 64 QAM

B8 - 900 MHz (3 MHz) - 14.69Mbps ↓ & 11.25Mbps ↑ B3 - 1800 MHz (5 MHz) - 24.48Mbps ↓ & 18.75Mbps ↑

Analisando o 2G / GSM há algumas informações:

Cell Broadcast / Difusão Celular activo, mas sem qualquer conteúdo a ser emitido nas BTS (por exemplo o nome da localidade dos sites / estações “Madorna”, “Parede”, “Matarraque”, “Rebelva”, etc no canal 50).

Não possui GPRS / EDGE.

Half Rate ativo / suportado.

Chamadas de Emergência activo / suportado.

O restabelecimento da chamada está ativo / suportado.

O IMSI attach / detach está activo / suportado.

O valor de C2 é transmitido na rede.

O ECSC (Early Classmark Sending Control) é suportado.

Não foi verificada na sinalização o NITZ no qual seria possível indicar o nome "DIGI PT" nos terminais