EuroLLM: “ChatGPT” europeu já está disponível. Experimentem!

Chama-se EuroLLM-9B e é um modelo de linguagem avançado desenvolvido na Europa, treinado para dar resposta em 24 idiomas oficiais da UE e 11 outras línguas estratégicas.

EuroLLM tem know how português

Utilizando supercomputadores como o MareNostrum5, o modelo foi pré-treinado com milhões de tokens e pós-treinado para instruções e conversações multilingues. Supera outros modelos europeus em benchmarks multilingues e de tradução. Foi Desenvolvido por várias instituições, com destaque para o Instituto Superior Técnico e a Unbabel. O projeto é apoiado pela EuroHPC e pela União Europeia.

O EuroLLM já está disponível é open source e está disponível no repositório HuggingFace. Sendo open source, pode ser usado em qualquer empresa, a título individual, etc. Este modelo EuroLLM vai incluir funções que já existem no ChatGPT, como a interação com voz, análise de imagens, etc.

Os idiomas suportados pelo EuroLLM-9B são: búlgaro, croata, checo, dinamarquês, neerlandês, inglês, estónio, finlandês, francês, alemão, grego, húngaro, irlandês, italiano, letão, lituano, maltês, polaco, português, romeno, eslovaco, esloveno, espanhol e sueco. Adicionalmente, abrange árabe, catalão, chinês, galego, hindi, japonês, coreano, norueguês, russo, turco e ucraniano.

EuroLLM