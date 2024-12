Mais de 10 mil antenas 5G já instaladas em Portugal

No final do 3.º trimestre de 2024, de acordo com a informação reportada pelos operadores, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G, ascendia a 10 592 estações.

2217 freguesias já estão cobertas com 5G

Quanto à sua distribuição, à data de 30 de setembro de 2024, as estações de base 5G encontravam-se distribuídas por 308 concelhos (a totalidade dos concelhos no país) e por 2217 freguesias (72% das freguesias no país).

A densidade de estações de base 5G em Portugal, no final do 3.º trimestre de 2024, é de uma estação de base por cada 9 km2. Constata-se também que existem, em média, 102 estações de base 5G por 100.000 habitantes.

Analisando os dados por operador, a NOS é aquele que instalou mais estações de base 5G (4780), sendo seguido pela Vodafone (4276) e pela MEO (1536).

O número de concelhos em que cada um dos três operadores possui estações instaladas é muito semelhante. A NOS e a Vodafone têm estações de base 5G instaladas na totalidade dos concelhos existentes no país (308), enquanto a MEO está presente em 305 concelhos, sem alteração face ao trimestre anterior.

ANACOM