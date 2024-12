Esquema pirâmide com criptomoedas faz várias vitimas em Portugal

Os esquemas de burla com recursos a plataforma tecnológicas são cada vez mais frequentes. Apesar das criptomoedas serem ainda tabu para muitos, este tipo de criptoativos tem servido para fazer investimentos fora do sistema fiscal. Um esquema em pirâmide com recurso a criptomoedas fez várias vítimas de burla em Portugal.

Burla com criptomoedas lesou centenas de pessoas em mais de 2,1 milhões de euros

De acordo com o Jornal de Notícias, centenas de pessoas saíram lesadas em mais de 2,1 milhões de euros num esquema em pirâmide com criptomoedas. O Ministério Público, através do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), acusou um casal, em 2018, do esquema.

Segundo o que foi revelado, o produto designado de Options knight, chegou a ser publicitado nas redes sociais e em apresentações públicas em Aveiras de Cima, Coimbra e Alenquer. Este mesmo produto "financeiro" chegou mesmo a ser alvo de um alerta por parte do Banco de Portugal.

Do que se sabe do processo, as vítimas eram aliciadas a integrar uma rede que prometia bons ganhos. Para tal, teriam de angariar investidores para assim elevar a sua receita. Como referido, os pagamentos eram feitos através de plataformas de negociação (exchanges) de criptoativos.