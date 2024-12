Adeus às passwords! Microsoft quer eliminar palavras-passe de mil milhões de utilizadores

Os ataques contra as palavras-passe tradicionais aumentaram a um ritmo alarmante na Internet. A Microsoft enfrenta um panorama crítico em termos de cibersegurança, com números que levaram a empresa a tomar medidas drásticas. Já bloqueia 7.000 ataques por segundo contra passwords, quase o dobro de há um ano, e precisa de tomar medidas drásticas para acabar com as palavras-passe.

A situação é de tal forma preocupante que a Microsoft decidiu apostar nas chaves de acesso, uma tecnologia que pode revolucionar a forma como acedemos às nossas contas. Segundo os especialistas em cibersegurança, chega no momento certo, sobretudo quando outras funcionalidades de segurança do Windows 11 estão a ser questionadas.

A transformação proposta pela Microsoft não é uma simples alteração cosmética. As chaves de acesso oferecem benefícios significativos. Permitem iniciar sessão três vezes mais rápido do que com uma palavra-passe tradicional e oito vezes mais rápido do que utilizando a autenticação multifator. Além disso, a taxa de sucesso de login dispara de 32% para 98%.

A mudança faz parte de uma estratégia mais vasta da Microsoft para revolucionar a interação com a tecnologia. Já não se trata apenas de melhorar a segurança, mas de transformar completamente a experiência do utilizador. As chaves de acesso utilizam o seu rosto, impressão digital ou PIN para o autenticar, eliminando a necessidade de se lembrar de palavras-passe complexas.

No entanto, as chaves de acesso representam um avanço em termos de melhoria. Ao contrário das palavras-passe tradicionais, estas chaves não podem ser roubadas em ataques de phishing ou reutilizadas noutros serviços. Os resultados iniciais são promissores, segundo a empresa: 99% dos utilizadores que iniciam o processo de registo da chave de acesso concluem-no com sucesso.

Os dados apoiam esta estratégia. Após a implementação do novo design de login, a utilização de palavras-passe caiu 10%, enquanto a adoção de chaves de acesso aumentou quase dez vezes. A Microsoft projeta que centenas de milhões de novos utilizadores criem e utilizem chaves de acesso nos próximos meses.

O objetivo final é ambicioso, mas necessário. Fazer com que mais de mil milhões de utilizadores adotem esta tecnologia. A empresa desenhou uma estratégia gradual que inclui convidar os utilizadores a registar chaves de acesso em momentos importantes, como a criação de novas contas ou após o login, tornando esta opção o método padrão para quem já a utiliza.