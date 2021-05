À questão se é seguro utilizar uma VPN para a Banca Online podemos afirmar que sim, existe segurança para a utilizar quando se fazem transações ou compras online. Mas a questão principal também se pode inverter: a banca online é segura sem uma VPN?

A conta bancária online é uma atividade sensível que envolve as nossas informações pessoais, tais como o nome de utilizador e palavra-passe de conta, número de conta bancária, fundos disponíveis, entre outras informações. Se os hackers deitarem as mãos a qualquer uma destas informações sensíveis, isso pode possivelmente levar ao roubo de identidade, perda monetária, e até à fraude de cartão de crédito.

Em todos estes casos supramencionados, podemos sofrer perdas terríveis. Assim, a banca online pode não ser por si mesmo de todo segura, a menos que tomem as precauções necessárias, tais como a utilização de uma VPN.

Mas que VPN é segura, deve perguntar-se? Uma VPN fiável é aquela que oferece um bom número de servidores, encriptação ótima, velocidades rápidas, e acessibilidade económica. Uma dessas VPN, que assinala todas estas questões, é a PureVPN, que podemos obter por tão pouco quanto €61,95 por 2 anos.

Porque é que uma VPN é obrigatória para o banking online?

Uma VPN deve ser utilizada não só para a banca online, mas também para todas as atividades que efetuarmos online, seja para navegar, reservar bilhetes, jogar jogos, ou ver o seu conteúdo favorito.

Tudo isso torna, nos dias de hoje, uma VPN uma necessidade da Internet e é a sua tecnologia de encriptação que assegura a nossa ligação e todo o tráfego ou dados que passam por ela.

Além disso, uma VPN também oferece privacidade ao atribuir um endereço IP anónimo e ao modificar a nossa localização. Uma VPN faz parte do pacote Internet completo para segurança, privacidade e liberdade.

Aqui estão algumas razões importantes pelas quais deve utilizar uma VPN para serviços bancários online:

Wi-Fi Público

Não é aconselhável a utilização de Wi-Fi público para atividades como bancos ou compras online.

Os hotspots públicos Wi-Fi são mais vulneráveis à pirataria informática e à escuta do que as redes domésticas ou privadas. Os hackers não só sabem como realizar um ataque e espiar, como também podem criar um falso hotspot Wi-Fi, atraindo utilizadores insuspeitos e roubam a nossa informação.

Por vezes o tempo e o lugar não estão do nosso lado, o que nos leva a ignorar até as medidas mais simples. Assim, se alguma vez se encontrar a fazer banca online em Wi-Fi público, é melhor utilizar uma VPN. Ao utilizar uma VPN no seu dispositivo, será capaz de encriptar a sua ligação Wi-Fi, «cegando» qualquer espionagem nas suas atividades na Internet.

Geo-Restrição

Utiliza a banca online por conveniência, uma vez que lhe permite realizar todas as suas atividades bancárias em viagem? Mas quando viaja para o estrangeiro, esta comodidade transforma-se muitas vezes num enorme problema. Ao confiar no seu banco online, tende a manter pouco dinheiro consigo quando viaja para o estrangeiro. Mas quando tenta aceder à sua conta a partir do estrangeiro, o servidor Web não o deixa entrar.

Este problema surge normalmente quando o seu banco não lhe permite aceder aos seus servidores a partir de um país estrangeiro. Se não quiser acabar sem dinheiro no estrangeiro, tudo devido à falta de acessibilidade à sua conta bancária em linha, deve precisar de uma VPN. Ao trocar o seu endereço IP com o IP do país em que viaja, pode aceder ao seu banco online com facilidade.

Transações sensíveis

A banca online envolve frequentemente transações altamente sensíveis como a transação dos salários dos empregados da sua empresa ou uma venda de valores elevados, etc. Em tais cenários, mesmo uma rede privada torna-se um alvo potencial pelos hackers.

Ao utilizar uma VPN, pode assegurar transações seguras e desfrutar de paz de espírito enquanto efetua essas transações. Além disso, poderá também proteger-se de cenários piores como a perda monetária e a violação de palavra-passe.

5 fatores que tornam uma VPN fiável e digna de confiança

Para garantir transações seguras e atividades online, é necessário, primeiro, certificar-se de que a VPN pode ser confiança.

Aqui estão alguns traços que definem a fiabilidade de uma VPN:

Uma VPN de confiança deve ser certificada por uma empresa de auditoria de renome. Uma certificação “no-log” válida indica que o fornecedor da VPN não monitoriza nem guarda os registos de dados dos utilizadores.

Uma VPN fiável tende a ter as massas do seu lado na medida em que atrai um bom número de reações positivas e classificações de fontes fidedignas.

Uma VPN deve oferecer proteção contra fugas de privacidade para poder utilizar o serviço com tranquilidade e sabendo que as suas atividades estão bem escondidas e protegidas.

Poderosos serviços VPN utilizam tecnologias de encriptação poderosas, tais como encriptação AES de 256 bits, para garantir a segurança de nível bancário.

Uma VPN deve também oferecer um enorme conjunto de servidores em diferentes países, para que os utilizadores possam aceder aos serviços quando viajam para o estrangeiro.

A PureVPN está em todas e prova a sua fiabilidade

A PureVPN tem um nome de confiança, com mais de 3 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Oferece encriptação de 256-bit, ao nível de proteção bancária, utilizando protocolos avançados para garantir a segurança ótima dos dados em cada dispositivo.

O serviço VPN tem uma notável classificação de 4,7 no Trustpilot, a mais popular plataforma de análise do consumidor.

Por outro lado, a PureVPN é também um fornecedor de VPN multi-auditado e certificado. Grandes empresas de auditoria como a Altius IT e a KPMG auditaram e aprovaram que a PureVPN não monitoriza nem armazena os registos de dados dos seus utilizadores.

Com mais de 6.500 servidores VPN, localizados em mais de 180 locais, trabalhar com a PureVPN significa que pode ligar-se em qualquer país, obter qualquer endereço IP regional, e aceder à sua conta bancária online a partir de qualquer lugar.

As características de ponta da PureVPN, tais como proteção contra fugas IP, proteção contra fugas DNS, e Kill Switch, protegem a sua privacidade em todas as circunstâncias.

O PureVPN marca pontos quando se trata de acessibilidade económica. É possível adotar o plano mensal por €9,60. Se precisar de um plano maior, pode subscrever o seu plano de 2 anos, que está disponível a um preço com desconto de €61,95 por ano. Cada plano vem com uma garantia de 31 dias de devolução do dinheiro.

Faça transações Online Seguras a partir de qualquer lugar

Os cibercrimes estão a aumentar, e não vão parar tão cedo. O mundo tornou-se completamente dependente da tecnologia, deixando-se propenso a uma miríade de ameaças digitais.

Precauções online como palavras passe, autenticação de dois fatores, antivírus, e uma VPN são algumas das contramedidas que deve tomar para garantir que os seus dados não caiam em mãos erradas.