O Autopilot da Tesla é o mais seguro sistema de condução semi-autónoma que existe no mercado. Mas é importante ter em consideração a palavra “semi-autónomo”. Apesar de se quererem tornar completamente autónomos, a intervenção e atenção do condutor é essencial para que o carro se desloque pelas estradas de forma realmente segura.

Pelas ruas da Califórnia, há um homem que está a desafiar as autoridades e a segurança das pessoas à sua volta. Basicamente, circula pelas estradas sentado no banco de trás do seu Tesla, confiando no Autopilot. A última detenção ocorreu há poucos dias, mas, entretanto, já foi apanhado novamente a cometer o mesmo crime.

A falsa segurança da tecnologia e as ações inconsequentes

A história que do dono de um Tesla que se senta no banco de trás e coloca um pé no volante para simular que vai alguém a controlar a condução começou a ser contada há já algum tempo. Pelas ruas da Califórnia, esta pessoa já foi captada várias vezes por outros condutores e até já foi detida.

Trata-se de um homem de 25 anos, que claramente revela falta de maturidade, com esta prática, quando, diariamente, morrem centenas de pessoas em acidentes rodoviários.

Agora, há poucos dias, voltou a ser detido durante 24 horas. Ao ser libertado, enquanto aguarda julgamento marcado para dia 6 de julho, voltou a ser visto no banco de trás do seu carro em movimento, sem ninguém ao volante.

Questionado por uma estação de televisão da Califórnia, a KTVU, sobre as suas atitudes, o homem respondeu que era rico e que vai comprar um Tesla novo sempre que lhe tirarem o que ele tem.

Tenho dinheiro ilimitado para gastar com Teslas!

Foi com este argumento e comportamento imprudente que lá seguiu viagem.

Afinal, é possível andar num Tesla sem condutor?

Segundo a Tesla, os seus carros com Autopilot estão cada vez mais autónomos. Temos visto avanços importantes nesta tecnologia que é mesmo classificada como a mais segura do segmento. Aliás, é mesmo considerado mais seguro que uma condução por humanos.

A grande questão é que não é um sistema de condução autónomo. Para isso a Tesla até está a desenvolver o modo Full Self-Driving. O Autopilot apesar de tornar a condução mais livre das ações do condutor, exige a sua atenção. Não devemos esquecer que já ocorreram inúmeros acidentes com este modo ativado. O condutor tem que estar preparado para meter o pé ao travão ou desviar a direção, caso o sistema não detete convenientemente um obstáculo.

O sistema realmente exige que as mãos estejam posicionadas no volante e que o cinto de segurança esteja apertado. Mas o cinto apertado pode estar sem ninguém no lugar do condutor. Então e a mão no volante?

Neste caso, o jovem estica o pé do banco de trás, contudo, já noutros exemplos de como ludibriar o sistema foi colocado um pequeno peso no volante. A simplicidade com que o sistema é ludibriado acaba por ser assustador para todos os que se cruzam com carros da Tesla na estrada, porque não se conhece a pessoa que lá vai dentro.

É evidente que a Tesla vai ter que tomar medidas para colmatar esta falha rapidamente, no entanto, as pessoas estão cada vez mais a tentar desafiar a tecnologia e as consequências poderão não ser as melhores.