É cliente Vodafone? Foi lançado o novo Smart Router com Wi-Fi 7

A Vodafone é a primeira operadora em Portugal a lançar a oferta comercial da tecnologia Wi-Fi mais avançada do mercado. O novo Smart Router com Wi-Fi 7 está disponível a partir de hoje.

Wi-Fi: Internet mais rápida, menos latência, melhor cobertura...

Como o novo Smart Router com Wi-Fi 7 possibilitando aos Clientes o acesso a velocidades de transferência de dados 20% superiores à experiência existente com o Wi-Fi 6, maior cobertura da casa, menor latência e uma capacidade de conexão para mais de 200 equipamentos em simultâneo, sem perda de desempenho.

Com este equipamento de nova geração e a excelência da fibra da Vodafone, a Operadora quer proporcionar aos seus Clientes a melhor experiência de internet de sempre, com ainda mais rapidez e fluidez no streaming de vídeos HD/4K ou na transferência de grandes ficheiros. E, em particular para os Clientes gamers, a garantia da menor latência.

O novo router Wi-Fi 7 vem complementar outras ofertas anunciadas pela Vodafone nos últimos meses para assegurar uma conectividade de topo em casa, tais como o Fiber to the Room ou o acesso 10 vezes mais rápido à internet fixa.