Disney também já está a preparar a entrada no metaverso

Como já vimos, ninguém quer ficar fora do metaverso. Por essa razão, as empresas estão a preparar-se e a direcionar medidas para dar forma a sua presença. A mais recente empresa a dar este passo é a Disney, que já possui responsável para liderar o projeto.

O objetivo passa por oferecer uma experiência completamente diferenciada.

De acordo com o The Verge, a Disney já começou a dar os primeiros passos para garantir a sua presença no metaverso. O anúncio foi feito pela própria empresa, que revelou já ter um departamento que dedicar-se-á ao mundo virtual, bem como alguém que estará responsável por ele.

O nome indicado pela Disney é o de Mike White, selecionado como novo vice-presidente sénior da experiência do consumidor e narrativas da próxima geração. Para estar disponível para este novo cargo, o executivo abandonou a vice-presidência das experiências do consumidor e plataformas.

Conforme explicado pela Disney à Reuters, Mike White ajudará a “a definir como os consumidores experimentam a chegada da Disney ao metaverso”. Além disso, o CEO da Disney Bob Chapek assegurou que o executivo trabalhará em conjunto com as equipas criativas da empresa.

Para tal, Mike criará rapidamente uma estrutura e implementará processos para estabelecer prioridades e atribuir recursos, explorar parcerias e facilitar a partilha de conhecimentos. Mike irá também liderar um grupo de trabalho que incluirá líderes seniores de todas as áreas centrais da empresa, incluindo tecnologia, estratégia e, claro, narrativa.

Esclareceu o CEO da Disney.

De acordo com uma patente revelada pela PhocusWire, a Disney planeia usar as vantagens do metaverso, por forma a melhorar a experiência dos visitantes dentro dos seus parques.

Durante quase 100 anos, a nossa empresa tem definido e redefinido o entretenimento, alavancando a tecnologia para dar vida às histórias de forma mais profunda e impactante. Hoje, temos a oportunidade de ligar esses universos e criar um paradigma inteiramente novo para a forma como o público experimenta e se envolve com as nossas histórias.

Disse Chapek.

