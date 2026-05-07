“Basta desenhar um bigode”: a verificação de idade online não funciona

Com a Europa a caminhar para uma realidade onde o acesso das crianças a redes sociais e à Internet é controlado, uma nova informação veio criar uma nova preocupação. Um relatório alarmante revela que as crianças britânicas estão a contornar as verificações de idade com muita facilidade. Basta desenhar um bigode!

“Basta desenhar um bigode”

Numa reportagem publicada a 30 de abril, uma mãe britânica relata ter apanhado o filho de 12 anos a desenhar um bigode com um lápis de sobrancelhas. O adolescente estava a tentar passar no teste de reconhecimento facial de uma plataforma online. O sistema identificou-o como tendo 15 anos. Afinal, 3 anos de disputas parlamentares por um filtro que pode ser enganado com maquilhagem de estudante.

Os dados do inquérito Internet Matters confirmam que esta situação está longe de ser um caso isolado. 46% das crianças acredita que os controlos são fáceis de contornar, e apenas 17% os considera difíceis. Um quarto dos pais admite ter permitido que os filhos os contornassem. 17% chegam mesmo a confessar que os ajudaram. Já em julho de 2025, os internautas encontraram uma solução ainda mais criativa.

Todos estes sistemas enganadores assentam no mesmo princípio: estimativa da idade facial. A IA analisa uma selfie ou um vídeo e tenta adivinhar a idade do utilizador. Fornecedores privados como a Yoti ou a K-ID fornecem a tecnologia às plataformas, que a integram da melhor forma possível.

Verificação de idade não funciona

A aplicação europeia anunciada a 15 de abril por Ursula von der Leyen adota uma abordagem radicalmente diferente. Baseado no cartão de identidade digital europeu (eIDAS 2.0), não digitaliza rostos. O utilizador identifica-se apenas uma vez através do seu documento de identidade, passaporte ou um terceiro de confiança. A aplicação gera então uma declaração criptográfica. A plataforma recebe um "sim" ou "não", sem nome ou data de nascimento.

Sete países-piloto, incluindo França, Espanha, Itália e Dinamarca , deverão implementar o sistema este verão. O princípio parece mais robusto do que uma selfie analisada por IA. No entanto, o código-fonte publicado no dia do anúncio foi contornado em menos de dois minutos por um investigador de segurança . A Comissão esclareceu que se tratava de uma implementação de referência, e não de um produto final.

Desde o verão de 2025, a Ofcom multou mais de 3 milhões de libras em sites por não verificarem a sua conformidade. Teoricamente, as penalizações podem chegar aos 10% da receita global. As multas estão a ser aplicadas, mas as crianças ainda estão a conseguir aceder ao conteúdo ilegalmente.