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“Basta desenhar um bigode”: a verificação de idade online não funciona

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Autor: Pedro Simões

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  1. Zec says:
    7 de Maio de 2026 às 15:36

    Desistam pá. Digitalmente nada vai funcionar. Vai haver sempre forma de contornar. Se for preciso até vão desenterrar os mortos para usarem as cabeças para enganar o sistema.
    Preocupem-se é em melhorar a qualidade das plataformas e serviços para “proteger” melhor “as crianças”

    Responder
    • Diogo says:
      7 de Maio de 2026 às 16:45

      @Zec eles querem lá saber das criancinhas, eles querem é recolher os nossos dados todos, isso é bem mais valioso.

      Se a união europeia quisesse mesmo se preocupar com as crianças teria informado a população dos riscos com campanhas de sensibilidade. Utilizando a media por exemplo, não custa nada colocar na tv a meio da nuvelinha um anuncio informativo de 5 minutos a explicar como proteger os nossos filhos dos perigos da internet, ou até na radio etc… não acho que estas soluções de limitação dos serviços sejam realmente uma solução. As pessoas não sabem para onde vão os seus dados… nem sabem como interagir de forma segura com plataformas online quanto mais redes sociais etc…

      Responder

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