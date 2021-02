Discord também pode substituir o WhatsApp, Signal ou Telegram

Provavelmente, nunca as plataformas tecnológicas de conversação tiveram um papel tão importante como nos dias de hoje. Temos o Facebook Messenger, hangouts, Skype, WhatsApp, Telegram, Signal… e também o fantástico Discord.

Esta plataforma já é conhecida dos leitores do Pplware e recentemente recebeu uma atualização de peso.

É uma das plataformas do momento ao estilo de um IRC, mas com muitas funcionalidades inovadoras. Chama-se Discord e é normalmente uma plataforma que está associada aos gamers para conversação. No entanto, esta plataforma permite facilmente a comunicação com amigos e com as mais diversas comunidades.

Com o Discord podemos criar uma sala de aulas, um grupo de jogadores, uma comunidade artística mundial ou juntar apenas amigos para a conversa.

Principais novidades da nova versão do Discord

A plataforma foi otimizada de forma a consumir menos recursos

Otimização também no sistema de som para eliminar ruídos

Erro no status da partilha de ecrã resolvido

Layout atualizado no chat em tempo real

Alterações profundas na forma como as imagens são guardadas no Discord

Adicionados novos atalhos

Esta plataforma permite também que os utilizadores criem os seus próprios servidores, que estará disponível apenas por convite, podendo esse canal ser dividido em sala de conversação.

Esta plataforma está disponível para os mais diversos sistemas e daí a versatilidade ser também um dos pontos fortes.

Discord

Leia também…