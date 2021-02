E Porque Hoje é Sexta

Numa roda de amigos, observa um:

– Ó Luís, tens estado para aí muito pensativo! Algum problema?

O amigo:

– Estou a pensar no dinheiro gasto com a boda do meu casamento. Ele agora dava-me muito jeito…

O outro:

– Algum negócio?

O amigo:

– Não! Despesas de divórcio…