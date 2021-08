Descanse nas férias e em segurança com o ESET Internet Security

Já está ou ainda vai de férias? É verdade que nos dias de hoje as férias são diferentes do passado, até porque estamos continuamos "ligados". É um e-mail que chega, uma mensagem numa plataforma de comunicação, uma chamada, etc.

No entanto, se quer estar de férias em segurança, aproveite um desconto de 30% no seu premiado software de cibersegurança, o ESET Internet Security.

ESET Internet Security está mais barato

A ESET, empresa europeia líder no setor da cibersegurança, volta a pensar nos consumidores portugueses que entram em férias: o premiado pacote de segurança ESET Internet Security pode ser adquirido com um preço promocional até 6 de setembro.

O pacote ESET Internet Security é uma solução completa de cibersegurança que protege desde dados confidenciais e pagamentos online, passwords e até webcams com acesso à Internet, além de proteção contra malware e ransomware. Agora, com a campanha de verão, é possível beneficiar de todas estas funcionalidades com um desconto de 30%.

O ESET Internet Security inclui proteção de compras online, a proteção de navegação em websites de banca online e até a deteção de vulnerabilidades de equipamentos como routers e webcams ligadas à rede doméstica.

Esta solução é uma camada de segurança que oferece confiança para todas as atividades online, como, por exemplo, o teletrabalho e o ensino à distância. O pacote integra ainda funcionalidades de proteção da privacidade e controlo parental.

Especialmente interessante para quem leva o seu equipamento para férias – seja para acompanhar afazeres profissionais, seja por pura diversão – é o sistema antirroubo da ESET, o qual permite localizar um computador perdido ou roubado… e até identificar quem o está a usar através da câmara integrada!

O ESET Internet Security encontra-se disponível para sistemas Windows e macOS, mas a sua licença permite também a instalação em dispositivos móveis Android. Esta campanha é válida até 6 de setembro de 2021, podendo o ESET Internet Security ser adquirido com o desconto de 30% diretamente aqui.