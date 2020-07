Não há criança que não se sinta atraída por um smartphone. O objeto mágico de ecrã colorido é de tal forma intuitivo que não é sequer preciso saber ler para o conseguir utilizar durante horas sem fim. Contudo, é preciso cuidado, não só para o smartphone como também para o tablet e PC. Todos sabemos que o controlo parental é imprescindível, mas nem todos dão o passo para concretizar esse controlo.

Nesse sentido, a utilização de um mecanismo de controlo parental é importantíssimo nos dias que correm. Desde a limitação do tempo de utilização diária e da altura do dia, à restrição de aplicações e filtro Web, a app Qustodio consegue tratar de tudo por si.

Quando um “não” deixa de ser suficiente e uma conversa não resolve, ou quando a curiosidade é demais, há que adotar outros métodos. Não há dúvida que a aprendizagem e entretenimento são importantes para o desenvolvimento, mas tudo tem a sua dose certa.

Além disso, os possíveis problemas online não são brincadeira. Há de tudo, desde o tipo de conteúdos que as crianças não devem ver, os estragos que podem fazer quando utilizado o smartphone com a conta dos pais, ou mesmo quando, inadvertidamente, permitem que um estranho as contacte. São assim motivos mais que suficientes para monitorizar o smartphone ou tablet que costuma ser utilizado pelos mais pequenos.

A maior parte dos dispositivos não tem ferramentas controlo parental, pelo menos a este nível. Assim, se tem crianças ao seu cuidado que utilizam smartphones, tablets ou computadores ligados à Internet, é imprescindível tê-las sob vigilância.

O controlo parental com a app Qustodio

São várias as ferramentas disponíveis para fazer essa monitorização e controlo, umas mais completas que outras, ou mais direcionadas para determinada finalidade. Hoje destacamos a app Qustodio que apresenta uma abrangência interessante.

Qustodio é uma boa opção atualmente disponível para filtragem da Internet e controlo de tempo que as crianças passam online.

É capaz de monitorizar totalmente a atividade do utilizador, tanto nos dispositivos móveis como em computadores. Sim, o Qustodio é compatível com uma grande diversidade de plataformas, sendo então compatível com os sistemas operativos Windows, macOS, iOS (iPhone, iPad e iPod), Android e Kindle.

Processo de instalação

A instalação é muito simples. Após fazer o registo, basta instalar a aplicação nos dispositivos que se pretendem monitorizar. Depois, a partir do portal do Qustodio, poderá consultar e controlar tudo o que quiser.

Olhando, por exemplo, para o processo de instalação nos dispositivos Android, é natural que tenham de ser dadas diversas permissões avançadas para que a app consiga fazer toda a monitorização e controlo necessários.

Nesse sentido, logo após identificar o dispositivo como sendo o Aparelho do filho, será necessário ativar o serviço de acessibilidade, para que todas as ações sejam observadas e possa ser identificado o conteúdo das janelas apresentadas. Além disso, é ainda necessário ativar a proteção contra desinstalação, colocando a app como “administrador de dispositivo”. Por fim, resta conceder as permissões mais básicas, necessárias para o seu funcionamento.

Todos estes passos fazem parte da configuração inicial, cujos menus necessários são automaticamente abertos pela aplicação. Dessa forma, não tem de ser preocupar em navegar até ao menu correto.

Depois da configuração terminada, pode simplesmente voltar ao Homescreen, o dispositivo está então pronto a ser utilizado pela criança.

Se pretender consultar e controlar a monitorização a partir de um dispositivo móvel, também o pode fazer, utilizando a mesma app. Só precisa de, no processo de instalação, dizer que se trata do Aparelho dos pais.

Monitorização de atividade e tempo

Assim que abrir o portal do Qustodio, ou a app em modo “pais”, está imediatamente disponível o resumo de toda a atividade. Pode então ser visto, para o dia de hoje ou os últimos 7/15/30 dias, o tempo de utilização do dispositivo, as principais atividades, o resumo do YouTube e a lista de todas as atividades registadas pela app.

Além disso, podem também ser vistas atividades suspeitas, identificadas quando o utilizador abre apps pela primeira vez ou tenta consecutivamente aceder a apps bloqueadas.

O limite de tempo diário pode ser definido por dia da semana. É ainda possível restringir a altura do dia onde esse tempo pode ser utilizado, de manhã, à tarde ou à noite, de forma diferenciada em qualquer dia da semana. Dessa forma, a criança pode gerir a altura do dia que prefere utilizar o dispositivo, já que o limite de tempo diário pode ser gasto ao longo de todo o dia.

Na filtragem de conteúdo Web, a Qustodio disponibiliza 29 categorias de filtros pré-definidos. Contudo, além desses filtros, podem ser definidas exceções. Assim, essas exceções podem ser utilizadas tanto para permitir como para bloquear determinado endereço Web, no caso de o filtro não ter a capacidade de fazer esse tratamento de forma automática.

Controlo na utilização de apps

O acesso às apps e jogos também é controlado, onde pode ser definido um limite de tempo de utilização para cada app. O YouTube, por ser das apps mais utilizadas pelas crianças, tem uma categoria de monitorização especial, separada das restantes apps. Já para o Facebook, é possível um controlo ainda mais apertado, sendo possível monitorizar as publicações e os comentários, desde que sejam dadas permissões para tal à app Qustodio.

Finalmente, e como seria de esperar, podem ser monitorizadas as chamadas e SMSs. Naturalmente, podem ser criadas exceções para as chamadas, podendo assim ser adicionados os contactos que é suposto a criança poder contactar. Também a localização pode ser monitorizada, permitindo então configurar um aviso periódico para que saiba sempre por onde anda a criança. É ainda possível ativar um botão de pânico, cujo funcionamento deve ser explicado e demonstrado à criança, já que é um recurso que só ela poderá utilizar.

O Qustodio revelou-se assim muito simples de instalar e de utilizar como ferramenta de monitorização e controlo.

A versão gratuita inclui o controlo de tempo de utilização e a filtragem Web. No entanto, as funcionalidades de controlo de apps, relatório detalhado, monitorização de chamadas e SMS, localização e Facebook, só estão disponíveis na versão Premium. Para qualquer um dos planos familiares disponíveis, pode usufruir de um desconto de 10% utilizando o código de desconto QUST10, válido até ao final do ano.

Qustodio