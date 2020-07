Carro elétrico Honda E dá uma ajuda ao Tesla Model 3 carregando-lhe a bateria

A Honda lançou há uns meses o seu elétrico Honda E. Este pequeno utilitário foi desenhado para ser simples, mas com um design agradável por dentro e por fora. Contudo, este elétrico está equipado com um poderoso inversor, e um proprietário do Tesla Model 3 decidiu demonstrar isso carregando o carro elétrico com o Honda E.

É interessante perceber-se que no futuro este tipo de “ajuda” pode aparecer se alguém ficar sem energia no meio da estrada.

Elétrico Honda E dá uma mão ao Tesla Model 3

Apresentado no Salão de Genebra no ano passado, o Honda E tem já a versão de produção no mercado e evidencia-se como sendo o primeiro carro elétrico de última geração da Honda. Apresenta-se assim como um carro elétrico urbano divertido e rápido, embora seja um carro que ainda não chegou a muitos mercados.

O carro elétrico está equipado com uma bateria de iões de lítio com uma capacidade de 35,5 kWh. A Honda diz que o carro é capaz de carregar 80% em 30 minutos e tem um alcance de 200 km.

Apesar de ter um design retro, o seu interior mostra traços de modernidade, embora de forma limpa, sem grandes artefactos. Vem equipado com um ecrã longo que se estende por todo o painel, com as extremidades a funcionar como espelhos laterais.

Outra característica interessante é uma tomada doméstica de 1,5 kW sob o painel:

Conforme se pode perceber, este traz não apenas uma ligação de 12 V, mas também uma tomada de 230 V, de corrente alternada. Para tal, requer um inversor significativo para obter energia da bateria do Honda E.

Usar um elétrico para carregar outro. Será possível?

O youtuber Bjorn Nyland colocou as mãos num Honda E e decidiu testar a tomada usando-a para carregar o seu Tesla Model 3.

Bjorn usou um cabo de carregamento de 6 amperes, que eleva a potência total extraída do Honda E para cerca de 1,4 kW. Não foi pretendido extrair mais de 1,5 kW, para evitar queimar o fusível. O Honda E começou com uma carga de 94%, enquanto o Modelo 3 tinha uma carga de 20,6%, (ou 17,6 kWh) restantes na sua bateria.

Após 2 horas de carregamento, o carro elétrico Honda caiu 10% com 84% de capacidade de energia, o que significa que o veículo perdeu cerca de 2,9 kWh de capacidade de energia. Já o Model 3 subiu para 23,8% (ou 19,8 kWh), o que significa que adicionou 2,2 kWh e, como seria de esperar, houve uma perda significativa de eficiência no carregamento do veículo, conseguindo assim uma eficiência de cerca de 75%.

Obviamente que o tempo que demora a carregar um pouco que seja não é de todo viável a não ser para prova de conceito ou para desenrascar alguém mesmo em apuros. Contudo, quem sabe, com a evolução das tecnologias, mais dia menos dia não seja este um recurso mais prático para alimentar outros carros elétricos em apuros.

