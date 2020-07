Muitas são as soluções que estão a surgir no mercado, no sentido de limpar e matar vírus e bactérias dos objetos que utilizamos no nosso dia-a-dia. O smartphone é sem dúvida um dos que mais acumula sujidade e a sua limpeza frequente pode minimizar a propagação de doenças.

A pensar nisso, a Samsung desenvolveu uma caixa que além de carregar os seus equipamentos sem fios, ainda tem luz UV para esterilização dos mesmos.

O coronavírus e a COVID-19 vieram trazer ao mundo uma nova forma de olhar para a higiene. A lavagem das mãos com mais frequência, o cuidado a tocar em objetos e equipamentos públicos, a troca de calçado para andar dentro de casa, são alguns dos pequenos grandes cuidados que passámos a ter ou que simplesmente redobrámos.

Aqui já deixámos várias dicas de como deve limpar o smartphone ou o computador, e também já demos a conhecer várias soluções de equipamentos que recorrem a luz UV para ajudar a esterilizar não só dispositivos eletrónicos, mas também pequenos objetos do dia a dia, como as chaves do carro ou o porta-moedas, como esta opção, por exemplo.

A caixa de carregamento wireless e esterilizadora da Samsung

Perante esta realidade, também a Samsung parece estar a apostar em oferecer soluções aos seus clientes. Assim, acabou de anunciar uma caixa capaz de carregar sem fios smartphones e outros acessórios, mas que tem como grande destaque a utilização de radiação UV-C.

Desta forma, além da utilidade de carregamento, ainda garante a eliminação de 99% dos germes e bactérias, dos equipamentos. Mas é claro, poderá esterilizar qualquer outro objeto que caiba dentro da caixa.

A caixa tem como dimensões 22,8 x 12,8 x 4,9 cm e carrega objetos a 10W, sem fios.

Para já, apenas está a ser comercializado na Tailândia, mas poderá chegar a mais pontos do globo, ainda que a marca não o tenha anunciado. No site de venda, o produto encontra-se disponível por cerca de 45 € (1590 baht).