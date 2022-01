Crédito Agrícola: Atenção aos e-mails falsos que circulam! É fraude…

É cliente do Crédito Agrícola? Atenção! A cada dia que passa surgem notícias de novos esquemas fraudulentos que chegam, normalmente, via e-mail ou SMS. Todo o cuidado é pouco, até porque uma pequena distração pode levar a que nos roubem dinheiro.

O Crédito Agrícola alertou agora para um novo esquema de Phishing, cujo objetivo é roubar dados aos utilizadores e depois aceder às contas bancárias.

Crédito Agrícola: Esquema de Phishing em nome do banco...

É considerado um ataque de Phishing quando alguém está a tentar enganá-lo(a). O objetivo é obter as suas informações pessoais através da internet ou levá-lo(a) a exercer ações com o objetivo de o burlar de alguma forma.

Os emails de phishing aparentam ser válidos e de remetentes confiáveis. O objetivo é tentar que os utilizadores procedam à abertura do(s) anexos ou que cliquem num link para depois tentarem obter a sua informação.

O Crédito Agrícola emitiu um alerta para o facto de estarem a ocorrer novos ataques de phishing, através do envio de e-mails, em nome do Crédito Agrícola, utilizando como mensagem principal a “confirmação do número de telefone” nos canais, mas cujo real objetivo é o roubo de dados pessoais, nomeadamente credenciais de acesso, através da informação indevida do Cliente ou por instalação de trojans que permitem copiar os dados confidenciais dos Clientes de forma silenciosa.

O Crédito Agrícola relembra que...

Nunca envia links por e-mail, nem mensagens para o telemóvel com sugestões de downloads para reforço de segurança;

Nunca solicita os códigos confidenciais do Cliente, utilizados nos canais CA Online ou CA Mobile - Password e SMS Token - os quais são apenas inseridos para confirmar operações financeiras, iniciadas pelos Clientes, dentro de cada serviço e deverão única e exclusivamente do conhecimento do Cliente.

Estas mensagens solicitam ao utilizador que descarregue uma nova aplicação de segurança do banco, disponibilizada num link, o qual reencaminha para uma página que não pertence ao CA. Em alguns casos, é solicitado que antes de efetuar o download, o utilizador autorize, nas configurações do seu telemóvel, a instalação de aplicações de fontes desconhecidas. Instrução que o banco nunca solicita.