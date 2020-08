COVID-19: Quais as restrições dos países? Este site diz-lhe…

Os números de Portugal relativamente à COVID-19 mostram que estamos no bom caminho (novamente). No entanto, são vários os países europeus que têm visto os números dispararem.

Como todos sabemos, as restrições variam de país para país, mas há um site da União Europeia que nos dá todas estas informações.

A Comissão Europeia lançou em junho a Re-open EU, uma plataforma web para apoiar o relançamento seguro das viagens e do turismo em toda a Europa. Esta plataforma fornece informação em tempo real sobre as fronteiras e os meios de transporte e serviços turísticos disponíveis nos Estados-Membros.

Se vai viajar, consulte o site Re-open primeiro por causa da COVID-19

Através de um simples mapa, basta escolher qual o país de destino, para ficar a conhecer todas as restrições por causa da COVID-19. O site está disponível em português e tem informações sobre as viagens, alojamentos, saúde e segurança.

A plataforma assenta no serviço de mapas OpenStreetMap. O projecto OpenStreetMap, fundado em 2004, é já bastante popular entre os serviços do género, principalmente por ser de acesso totalmente aberto, e serve de fonte para excelentes aplicações mapas, locais e pontos de interesse. A app MAPS.ME é uma delas.

Se estavam com dúvidas relativamente ao país de destino das suas férias, agora já pode saber tudo através deste site. A plataforma Re-open EU faz parte do pacote «Turismo e Transportes» da Comissão, de 13 de maio de 2020, lançado para restabelecer a confiança entre os viajantes na UE e ajudar a uma retoma segura do turismo europeu, em conformidade com as precauções sanitárias necessárias.

A plataforma inclui informações sobre os regimes de vales patrocinados, os quais permitem aos consumidores apoiar os seus hotéis ou restaurantes preferidos, adquirindo vales para estadas ou refeições para depois da reabertura, ajudando o setor da hotelaria e restauração na Europa à medida que as restrições vão sendo levantadas e as fronteiras reabertas.

Re-open EU