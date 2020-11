COVID-19: Quais as movimentações das pessoas da sua terra?

Em tempos de COVID-19, é importante perceber como as pessoas se movimentam. Desde abril que a Google e a Apple têm colocado à disposição dos utilizadores vários dados interessantes. Uma das ferramentas mais usadas são os Relatórios de mobilidade da comunidade, que inclusive são usados pelo Governo Português para se tomarem decisões.

COVID-19: Relatórios de mobilidade da comunidade

Tal como revelamos em abril, como sabemos, através dos smartphones é possível saber a localização e movimentações das pessoas (de forma anónima). Em pleno momento de pandemia, a Google tem vindo a revelar dados interessantes que mostram por onde andam os portugueses.

A informação tem como recurso dados do Google Maps. A gigante das pesquisas sublinha, no entanto, que cada utilizador pode ou não contribuir para estes relatórios. Isso pode ser feito através da Definição das contas, mais concretamente ao nível do histórico das localizações.

Estes Relatórios de mobilidade da comunidade têm como objetivo fornecer estatísticas sobre o que mudou na resposta às políticas que visam combater a COVID-19. Os relatórios registam as tendências de movimento ao longo do tempo por localização geográfica, em várias categorias de locais como retalho e lazer, mercearias e farmácias, parques, estações de transportes públicos, locais de trabalho e residências.

No comunicado feito hoje ao país, no âmbito do Teletrabalho, António Costa referiu que …

Se olharmos para aqueles dados que a Google vai publicando sobre as deslocações percebemos que há muito mais pessoas a deslocar-se face às que deviam estar a deslocar-se se houvesse o teletrabalho, se estivesse a ser mais respeitado, isso significa que temos que incentivar e sobretudo é preciso que as empresas e as pessoas o pratiquem efetivamente para bem da sua saúde, da saúde dos outros, dos profissionais de saúde e do nosso SNS

Este tipo de informação, sem revelar dados pessoas dos utilizadores, continua a ser bastante importante na definição de estratégias por parte das entidades competentes.

