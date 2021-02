Confinamento: Onde andam os portugueses? A Google sabe…

Portugal mantém-se em Estado de Emergência, sendo que a principal medida é o confinamento. É verdade que, aparentemente, este parece um confinamento menos rígido face ao de março de 2020.

A Google publicou recentemente os novos relatórios de mobilidade que revelam que os portugueses, no geral, têm cumprido o confinamento.

Google disponibiliza relatórios de Portugal e das regiões….

Em tempos de COVID-19, é importante perceber como as pessoas se movimentam. Desde abril de 2020 que a Google e a Apple têm colocado à disposição dos utilizadores vários dados interessantes. Uma das ferramentas mais usadas são os Relatórios de mobilidade da comunidade, que inclusive são usados pelo Governo Português para se tomarem decisões.

Estes Relatórios de mobilidade da comunidade da Google têm como objetivo fornecer estatísticas sobre o que mudou na resposta às políticas que visam combater a COVID-19. Os relatórios registam as tendências de movimento ao longo do tempo por localização geográfica, em várias categorias de locais como retalho e lazer, mercearias e farmácias, parques, estações de transportes públicos, locais de trabalho e residências. Os últimos relatórios publicados da Google têm a data de 23-02-2021.

Pode fazer aqui download do relatório da Google referente a Portugal. De acordo com o que é revelado, as deslocações para superfícies de retalho e lazer baixaram 72%. As deslocações para mercearias e farmácias também baixaram 34% face ao valor de referência. As deslocações para parques baixou 61%.

Além do relatório geral de Portugal (e outros países), é possível ainda fazer o download aqui de relatórios por região.

Este tipo de informação partilhada pela Google, sem revelar dados pessoas dos utilizadores, continua a ser bastante importante na definição de estratégias por parte das entidades competentes.

Relatórios de mobilidade da comunidade