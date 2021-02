AMD anuncia evento para 3 de março onde deve apresentar a nova Radeon RX 6700 XT

A AMD anunciou recentemente um evento para o próximo dia 3 de março. Neste evento espera-se qua a fabricante norte-americana apresente oficialmente a sua nova placa gráfica Radeon RX 6700 XT.

Caso este equipamento veja a luz do dia, será provavelmente o grande concorrente direto da nova GeForce RTX 3060 Ti da Nvidia.

O mundo dos chips gráficos está ao rubro com as novos produtos que têm saído para o mercado, mas também pelos que ainda se aguardam. A Nvidia trouxe um renovado ar ao segmento de hardware, com as suas placas gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, tendo também já lançado a RTX 3060 Ti. A fabricante prepara também a gráfica RTX 3060 que deverá ser lançada hoje, dia 25 de fevereiro.

Mas, apesar de os nossos leitores preferirem os chips gráficos da Nvidia, a AMD está bem preparada para enfrentar a concorrência. A empresa já lançou as suas gráficas Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT, mas prepara-se para trazer mais novidades.

AMD Radeon RX 6700 Xt poder ser apresentada a 3 de março

A AMD revelou nesta quarta-feira (24) que o seu próximo evento irá acontecer já no dia 3 de março, onde serão apresentadas as novidades da marca para o mercado de hardware.

O evento virtual designa-se “Where Gaming Begins” e vai então acontecer na próxima quarta-feira pelas 11h00 (EST), ou seja, 16h00 em Portugal continental.

Na publicação, confirma-se que a AMD vai então revelar novos produtos da linha de gráficas Radeon RX 6000. Estima-se assim que a fabricante apresente a Radeon RX 6700 XT, ou também a RX 6700. Estas GPUs poderão então concorrer diretamente com as Nvidia GeForce RTX 3060 Ti e RTX 3060, respetivamente.

De acordo com os rumores, a RX 6700 XT deverá trazer o chip Navi 22 e 12 GB de memória VRAM GDDR6, tendo como foco aqueles que pretendem jogar em 1440p. Espera-se ainda que a gráfica traga um arrefecimento com duas ventoinhas. A GPU deverá ficar disponível nas cores prata, preto e vermelho, com o logo Radeon em destaque.

Mas como o mercado dos chips gráficos está comprometido ao nível de stock, é possível que estas novidades tardem a chegar às prateleiras.