Como gerar referências multibanco no seu software de gestão

Gerar referências multibanco pode parecer algo complicado, mas a verdade está longe disso. Hoje em dia, a inclusão de referências para paramento na nossa plataforma online ou software de gestão é algo ao alcance do mais comum dos mortais.

Então, neste artigo, vamos conhecer onde e como podemos gerar referências multibanco, com rapidez, facilidade e total segurança, através da IFTHENPAY.

Nunca é demais afirmar que o que é nacional é bom e a IFTHENPAY refinou todos os seus processos ao ponto de se ter tornado um dos melhores players do mercado no que aos pagamentos digitais diz respeito.

Gerar referências multibanco com a IFTHENPAY

Desde já, estamos em posição de afirmar que a IFTHENPAY foi integrando ao longo do tempo inúmeras plataformas de e-commerce, softwares de faturação e outros.

Sobretudo, os programadores antes de desenvolver qualquer parte de integração, são aconselhados a verificar se a mesma já existe para a plataforma que utiliza, desenvolvida pela IFTHENPAY, pelo fabricante da plataforma ou por terceiros.

Então, se necessitar de fazer a integração de raiz, basta seguir a descrição do algoritmo de geração das referências e a descrição do método de callback e web service para se quiser automatizar o tratamento dos pagamentos.

Claramente, recomenda-se a leitura atenta dos manuais online disponibilizados pela IFTHENPAY:

Pagamento das Referências

A princípio, após ser gerada a referência (que é gerada em off-line), a mesma pode imediatamente ser paga nos terminais Multibanco (ou HomeBanking, Telemultibanco ou MBSpot) na opção Pagamento de Compras/Serviços (do mesmo modo que as faturas da eletricidade, água, gás e telecomunicações).

Importante, não é necessário enviar as referências que gerar para qualquer web servisse da IFTHENPAY ou da SIBS. As referências apenas têm que ser corretamente calculadas para poderem ser imediatamente pagas.

Por outro lado, as referências multibanco apenas podem ser pagas pelo valor para o qual foram geradas (o valor entra no cálculo dos check-digits).

Teste das Referências

Apesar da função de cálculo das referências multibanco ser relativamente simples, é sempre possível testar o funcionamento para diferentes valores e IDs utilizando o a aplicação de validação (disponível em neste link) ou no BackOffice do sistema.

Contudo, é importante também verificar se está a utilizar a entidade e subentidade que lhe foi atribuída pela IFTHENPAY.

Conheça o algoritmo de geração das referências

Desde logo, caso necessite de desenvolver o cálculo das referências multibanco, a IFTHENPAY apresenta a explicação, passo-a-passo, do algoritmo de geração das mesmas.

Então, no sistema multibanco existem 3 conjuntos de dígitos utilizados pelo cliente para efetuar o pagamento: Entidade, Referência e Valor:

Abaixo apresentamos exemplos pelo que os leitores devem ter essa parte em conta, pois não passam de exemplos e não devem ser utilizados em casos reais

Logo, a caixa que vemos acima deve ser impressa no documento de venda, habitualmente no canto inferior esquerdo ou, no caso do comércio eletrónico, apresentada/impressa pelo browser e, preferencialmente, enviada também por e-mail nos detalhes da encomenda.

Seguidamente, a data limite de pagamento, é algo que também pode ser apresentada, contudo por defeito é transparente para o sistema que aceitará pagamentos em qualquer data, mesmo posteriores.

Não obstante, é importante saber que os terminais multibanco aceitam, por defeito, o pagamento da mesma referência mais do que uma vez, pelo que o tratamento de pagamentos duplicados deverá depois ser tratado administrativamente.

Entidade

A entidade terá sempre 5 dígitos e será fornecida pela IFTHENPAY.

Valor

Valor a pagar com, no máximo, 8 dígitos (excluindo o separador decimal) : XXX XXX,XX

No caso de valores inteiros devem-se visualizar sempre as duas casa decimais (por exemplo 25,00 e não apenas 25).

Pode-se incluir ou não o símbolo do Euro (€)àá frente do valor.

Referência

A referência é composta sempre por 9 dígitos (em grupos de 3 facilita a visualização) e no nosso sistema é composta do seguinte modo:

SSSDDDDCC

Em que:

SSS: três dígitos que identificam a subentidade (o vendedor). Este código é atribuído pela IFTHENPAY.

DDDD: ID – quatro dígitos que identificam o nº do documento/encomenda a pagar ou o nº do v/ cliente (conforme prefiram associar o pagamento a um documento ou a um cliente). Este ID terá que ter obrigatoriamente 4 dígitos, pelo que caso o nº do documento/encomenda ou o nº do cliente tenha mais que 4 dígito terá que utilizar apenas os 4 mais à direita, caso tenha menos de 4 dígitos deverá preencher os restantes com zeros à esquerda.

CC: dois dígitos de controlo (check-digits). Serve para o terminal validar se a informação está correta. Nota: Se o dígito de controlo só tiver um algarismo terá que formatá-lo para 2 algarismos colocando 0 (zero) á esquerda.

No exemplo de cima:

11604 é o código da entidade;

999 é o código da subentidade;

1234 é o ID – nº do documento/encomenda a ser pago ou o número do v/ cliente;

90 são os dígitos de controlo;

25,86 € é o valor a pagar.

Cálculo dos dígitos de controlo

a) Concatenar numa string: os 5 dígitos da entidade + os 3 dígitos da subentidade + 4 dígitos do ID + os 8 dígitos do valor (sem separador decimal e colocando zeros à esquerda para dar 8 caracteres.

No exemplo ficaria: 11604999123400002586

b) Fazer a seguinte operação:

Resultado1=

51 x 1º dígito +

73 x 2º dígito +

17 x 3º dígito +

89 x 4º dígito +

38 x 5º dígito +

62 x 6º dígito +

45 x 7º dígito +

53 x 8º dígito +

15 x 9º dígito +

50 x 10º dígito +

5 x 11º dígito +

49 x 12º dígito +

34 x 13º dígito +

81 x 14º dígito +

76 x 15º dígito +

27 x 16º dígito +

90 x 17º dígito +

9 x 18º dígito +

30 x 19º dígito +

3 x 20º dígito

No exemplo: Resultado1 = 51×1 + 73×1 + 17×6 + 89×0 + 38×4 + 62×9 + 45×9 + 53×9 + 15×1 + 50×2 + 5×3 + 49×4 + 34×0 + 81×0 + 76×0 + 27×0 + 90×2 + 9×5 + 30×8 + 3×6 = 2627

c) Fazer a seguinte operação:

Resultado final = 98 – (resultado1 mod 97) sendo mod o resto da divisão inteira

No exemplo: resultado final = 98 – (2627 mod 97) = 98 – 8 = 90

Os dígitos de controlo seriam então 90

Nota: caso o dígito de controlo só tivesse um algarismo (5 por exemplo) terá que formatá-lo para 2 algarismos colocando 0 (zero) à esquerda (05 por exemplo).

Integração com softwares de faturação

Primordialmente, no caso aqui apresentado, podemos mostrar a integração que a IFTHENPAY compatibiliza com inúmeros softwares de faturação, entre os quais:

SOFTWARES OFFLINE:

Sage

Primavera

PHC

Wintouch

Eticadata

Alidata

Projecto Colibri

Wisedat

Gescom Inforlider

simpleGest

sydFACT

PSIC

inwork

WinAvenças

Ponto 25

PAAE – Sincelo

Comogest FAC

Golfinho Software

Vendus

Oitoitenta

Atena Software

Astuto

CTG

SOFTWARES ONLINE:

Drive FX by PHC

KeyInvoice

CloudGEST

Facturama

Fact.pt

Moloni

Wintouch Stratus

Faturar.pt Inforlider

eSchooling – Codevision

Libax

Marvin ERP

Ourives Web

Optical Web

eBiz

b-online

PAAE – Sincelo

SFS – Sincelo

MasterWay

CloudFact

T – Telemática e Tecnologias de Informação

Vendus

OUTRAS PLATAFORMAS:

Software de Gestão de Educação

eSchooling – Codevision

infinite – PRAXIS

educabiz

PAAE – Sincelo

Inovar +

Software de Gestão de Condomínios

GoCondominios.pt (para empresas de gestão de condomínios ou administração direta)

Software de Gestão de Agências de Viagens e operadores Turísticos

Optitravel

i-travel by UBS

Software de Gestão de Eventos

EventKey

Software de Gestão de Espaços Desportivos

GRID – Sincelo

Software de Gestão Judicial

JudGest – Sincelo

Software de envio de SMS

EZ4U SMS

SMS Orders Alert/Notifications for WooCommerce – E-goi

Software Gestão de Ópticas

Astuto Ópticas

Entre muitos outros, os quais se podem consultar aqui.

Contudo, caso conheça ou produza algum software que pretenda esta integração a IFTHENPAY tem toda essa flexibilidade e pode entrar em contacto com a marca através do email suporte@ifthenpay.com.

Seja como for, é possível descarregar o manual de utilização do serviço e manual técnico neste link.